¿Usarás el Metro el 1 de mayo? Estos son los horarios del transporte público en CDMX

El Metro de la CDMX tendrá un horario distinto por el feriado del 1 de mayo.

Si sales a trabajar, a la escuela o a cualquier actividad en la Ciudad de México el próximo día feriado del 1 de mayo, recuerda que los horarios de servicio del transporte público pueden variar.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo en México y el mundo; este día está marcado dentro de la ley como descanso obligatorio.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó en su cuenta oficial que el viernes 1 de mayo este servicio operará de 7:00 a las 24:00 horas, debido a que se trata de un feriado.

Actualmente, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro, que va de Taxqueña a Cuatro Caminos, por lo que varias de sus estaciones se encuentran cerradas y, por ello, se brinda servicio de transporte en camiones de RTP.

Desde marzo y hasta nuevo aviso está cerrada la estación San Antonio Abad por los trabajos de rehabilitación. El Gobierno estima que esta será la Línea del Metro más utilizada durante el Mundial 2026, que celebrará su apertura en México en junio; la Copa Mundial contará igualmente con partidos en Estados Unidos y Canadá.

En tanto, el Metrobús de la CDMX informó que, por el día festivo del 1 de mayo, el horario de funcionamiento será de las 5:00 a las 24:00 horas en sus seis líneas. Además, habrá una extensión de horario hasta la 1:00 horas en la sección de Campo Marte a Indios Verdes de la Línea 7.

Por último, los servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX tendrán algunos ajustes. El Tren Ligero operará en un horario de las 7:00 a las 23:30 horas.

Los horarios del Trolebús quedan de la siguiente manera:

Trolebús Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: De 06:00 a las 23:30 horas.

Trolebús Líneas 10, 11 y 13: De las 05:00 a las 00:00 horas.

Trolebús Línea 12: De las 05:30 a las 23:30 horas.

¿Qué se conmemora el día 1 de mayo de 2026?

En México, el 1 de mayo se conmemora anualmente el Día del Trabajo, fecha durante la cual se refrenda la lucha por mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores mexicanos.

Al ser considerado un día feriado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que las y los empleados que presten sus servicios en las fechas marcadas como días de descanso obligatorio deberán recibir un pago adicional.

El Día del Trabajo se celebró por primera vez en nuestro país en 1913, durante los años de la Revolución mexicana.