El Verde va solo por la CDMX: ¿Quién es Jesús Sesma, el ‘autodestapado’ a la jefatura de Gobierno?

Jesús Sesma se apuntó para encabezar al Partido Verde rumbo a las elecciones de la CDMX en 2030.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) perfila una ruta distinta rumbo a la elección capitalina: competir sin alianzas en la Ciudad de México. En ese escenario, el nombre de Jesús Sesma ha comenzado a posicionarse como el virtual abanderado a la jefatura de Gobierno, una decisión que marcaría un quiebre estratégico respecto a procesos anteriores.

La definición ocurre en un contexto donde el Partido Verde Ecologista de México ha acompañado a Morena en coaliciones recientes.

Sin embargo, la dirigencia local ha dejado entrever la intención de medir su fuerza electoral en solitario en la Ciudad de México, uno de los bastiones políticos más relevantes del país.

Hasta ahora, el perfil de Sesma ha cobrado visibilidad principalmente en el ámbito legislativo y partidista.

Este lunes, durante el evento de presentación de los ‘Guardianes Verdes’, en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma, Sesma anunció que acepta el reto del 2030.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece, el Partido Verde va a ganar”, dijo.

El proyecto ‘Guardianes Verdes’ fue la presentación de salida de los primeros 35 mil seguidores que formarán parte de la estrategia para las elecciones de 2027 en la CDMX.

¿Quién es Jesús Sesma? Trayectoria y perfil político

Jesús Sesma es el líder del Partido Verde en la capital, con amplia trayectoria en el Congreso local de la Ciudad de México. Ha ocupado cargos como coordinador de la bancada verde en el Congreso capitalino, donde ha impulsado iniciativas relacionadas con medio ambiente y bienestar animal.

De acuerdo con información pública del propio Congreso de la Ciudad de México, Sesma ha sido uno de los rostros más visibles del partido en la capital.

El Verde va solo en CDMX: estrategia electoral

La posible candidatura de Sesma se inserta en una estrategia del PVEM para competir sin coaliciones en la Ciudad de México. Este movimiento podría interpretarse como un intento por consolidar su base electoral y ganar mayor autonomía política.

Especialistas han señalado en distintos análisis mediáticos que competir en solitario implica riesgos, particularmente frente a estructuras partidistas más consolidadas. Sin embargo, también abre la puerta a posicionar agendas propias y negociar desde una mayor independencia en futuros procesos.

En este contexto, la eventual postulación de Sesma buscaría capitalizar el voto verde en temas como sustentabilidad y políticas urbanas, aunque su nivel de conocimiento entre el electorado aún es un factor clave.