Partido Verde ‘rompe’ con Morena: También irá solo en CDMX rumbo a 2027 porque ‘no hay relación’

“No hay relación”: PVEM explica por qué no irá con Morena en la Ciudad de México para las elecciones del 2027. (PVEM/Morena)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México seguirá la ruta de San Luis Potosí (SLP) y descartó competir en coalición con Morena en las elecciones de 2027.

A diferencia de lo que ocurre en el norte del país, donde el Verde se asume como primera fuerza política y plantea competir por su cuenta, en la capital la dirigencia toma distancia de Morena por la falta de “una relación”.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad (de México)”, dijo Jesús Sesma, secretario general del PVEM en la capital, ante medios de comunicación.

Para explicar la negativa, señaló que “no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo”.

Pese a esta determinación, Sesma afirmó que el Verde está “más fuerte que nunca” y cuenta con capacidad para presentar candidaturas propias en la elección de 2027, proceso para el cual se prepara.

Agregó que algunos diputados locales buscarán la reelección. Esta situación complicaría una eventual alianza, debido a que Morena aprobó cambios internos para no respaldar a candidatos que busquen repetir en el cargo o que tengan vínculos familiares con funcionarios en funciones.

Verde va solo en San Luis Potosí; recuerdan a Morena su peso político

Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, afirmó que su partido competirá de manera individual por la gubernatura de San Luis Potosí.

“Tenemos mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo (...) para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, dijo durante un mitin.

Aunque aún no definen candidaturas, Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aparece como una de las principales opciones para contender en 2027.

Este escenario podría impedir una alianza con Morena, debido al vínculo familiar con el actual mandatario estatal.

Ruth González señaló que el contexto político en San Luis Potosí “es distinto” y que Morena requiere “un trabajo de muchos años” para consolidar apoyo ciudadano.

Por su parte, Manuel Velasco, senador del PVEM, aclaró que no existe una ruptura con Morena, pero sí una exigencia de reconocimiento político en ciertas entidades.

“No es una ruptura, pero sí es alzar la mano y decir: ‘Las últimas dos elecciones, el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de la coalición Morena, Verde y Partido del Trabajo’ y así como el Verde apoya en otros estados y que el Verde tiene el doble de votos en San Luis Potosí, pues que se respete y podamos ir juntos”, comentó.