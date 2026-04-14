‘Necesitan un trabajo de muchos años’: Ruth González dice que Morena es tercera fuerza en SLP

Manuel Velasco aseguró que Ruth González Silva es quien encabeza las encuestas en San Luis Potosí.

A Morena le hace falta mucho trabajo en San Luis Potosí, pues son tercera fuerza política, afirmó la senadora Ruth González Silva, quien se perfila como aspirante a la gubernatura de la entidad en 2027, y suceder a su esposo Ricardo Gallardo.

“En San Luis Potosí, el panorama es distinto, con todo respeto para mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, se demostró en el 2021 que Morena fue la cuarta fuerza. En el 2024 fue la tercera fuerza.

“O sea, en San Luis Potosí todavía necesitan un trabajo de muchos años”, advirtió.

¿Buscará Ruth González la candidatura en San Luis Potosí?

La senadora se mantiene en la indefinición respecto de su aspiración, y perfiló que hacia cierre de año ya tenga una decisión.

“No he decidido, yo ahorita estoy enfocada en presentar iniciativas. Cuando sean los tiempos, aproximadamente en noviembre o diciembre”.

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del PVEM, afirmó que ella es la puntera en la entidad.

“Yo, como en el box, soy su promotor. Es muy buena candidata, arrasó en la elección 2024. Es la que va más arriba en las encuestas”.

¿Habrá ruptura del Verde con Morena?

Luego de que Karen Castrejón, presidenta del PVEM, afirmó que hasta la gente pide que el partido vaya solo en la entidad, el coordinador parlamentario aseguró que no es ruptura sino sólo esperarían apoyo de Morena, si ellos deciden postular a la senadora Rodríguez Silva, perfil que Morena no respaldaría por la prohibición del nepotismo.

“Es una fuerza real la que tiene el Verde, así como nosotros apoyamos a Morena en muchos estados, que exista esa reciprocidad, reconociendo que el Verde ha sacado más del doble de votos que Morena en las últimas elecciones. No es ruptura ni distancia, es alzar la mano para que exista respeto”.

El líder parlamentario adelantó que los senadores que aspiren a un cargo pedirán licencia hacia junio, atendiendo el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tiene razón, quien quiera competir por algún cargo que se concentre hacia el 100 por ciento, y recorra las regiones para ganar mayores adeptos, y que no esté de medio tiempo. Ya lo he platicado con los compañeros y algunos están próximos a pedir licencia”.

Además de la senadora de San Luis Potosí, Waldo Fernández, Virgilio Amezcua y Jasmine Bugarin, Karen Castrejón, estarían perfilándose para las gubernaturas de Nuevo León, Colima, Nayarit y Guerrero, respectivamente.