Quinto eliminado de ‘MasterChef México 24/7′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

En la semana 4, uno de los cocineros de 'MasterChef' se convierte en el quinto eliminado. (Foto: Cortesía TV Azteca/ChatGPT)

El aroma que sale de los fogones vuelve a inundar la cocina gracias al reto de eliminación de MasterChef 24/7, donde uno de los concursantes debe despedirse de la competencia.

En la semana tres del programa de TV, hubo una doble expulsión donde Arturo y ‘Lula’ no convencieron a los jueces con sus platillos.

Ahora, ante una prueba con posibles sorpresas, los participantes de MasterChef con mandil negro aparecen frente a sus estaciones para cocinar un platillo que los lleve a subir al balcón y mantenerse en el reality al menos una semana más.

Arturo fue eliminado en la semana tres de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿A qué hora inicia ‘MasterChef 24/7’ HOY?

La transmisión de MasterChef 24/7 comienza este domingo a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

Antes del arranque del reto de eliminación, los conductores Leslie Gallardo y Antonio Betancourt encabezan un preshow en el que repasan los momentos más destacados que dejó la semana en la competencia, pero solo está disponible en streaming.

¿Dónde ver EN VIVO el reto de eliminación de ‘MasterChef 24/7’?

La nueva temporada de MasterChef México modificó por completo la dinámica tradicional del programa. Ahora existen retos diarios y una transmisión continua las 24 horas, por lo que TV Azteca apostó por una cobertura multiplataforma.

Estas son las opciones para seguir el programa en vivo:

Azteca UNO.

Sitio web y aplicación de TV Azteca.

Disney+, plataforma que cuenta con la transmisión 24/7 exclusiva.

En caso de no tener acceso a alguna de estas opciones, también es posible seguir las actualizaciones del reality en redes sociales y en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son los participantes en riesgo de eliminación de ‘MasterChef 24/7’?

Los concursantes que portan mandil negro durante la cuarta semana y se encuentran en peligro de abandonar la competencia son:

Michelle Malacara.

Bruno Bautista ‘Lancer’.

Pablo Villagrán.

Flor Ramírez.

Carmen Fuentes.

Ricardo.

Julio Vázquez.

Daniela Parra.

Luis Ramos.

Diego D’ León.

Sin embargo, subir al balcón no garantiza la salvación. Ixdit Vega posee el Pin del Chef y cuenta con el poder especial de enviar al reto de eliminación a uno de los participantes que ya se encontraban a salvo.

¿Cómo salvar a un participante en ‘MasterChef 24/7’?

La producción incorporó una mecánica que permite a los seguidores participar directamente en el desarrollo del programa.

Durante cada domingo de eliminación, el público puede votar en MasterChef 24/7 para salvar a su concursante favorito a través del portal oficial o ayudarlo en distintas dinámicas. Cada usuario tiene la posibilidad de emitir hasta 10 votos por día, los cuales pueden destinarse a un solo participante o repartirse entre varios.

Además, la plataforma ofrece la opción de obtener votos adicionales al concluir el proceso.

¿Quiénes siguen en la competencia de ‘MasterChef 24/7’?

Aunque el reality comenzó con 22 participantes, las eliminaciones ya redujeron el número de aspirantes al título. Actualmente, estos son los concursantes que continúan en la cocina de MasterChef 24/7: