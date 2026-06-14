EU ‘le puso un cuatro’ a ‘El Jardinero’, líder del CJNG; sabía de sus movimientos desde 2016

El Jardinero era espiado por autoridades de EU desde hace una década.

Desde hace una década, agencias de seguridad de Estados Unidos seguían la pista de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como posible sucesor en la estructura de mando de la organización criminal.

Las investigaciones estadounidenses documentaron durante años presuntas operaciones de tráfico de drogas, movimientos financieros y rutas utilizadas para el traslado de cargamentos hacia territorio norteamericano. Los expedientes también integraron información obtenida mediante colaboradores e informantes que reportaron actividades vinculadas al grupo criminal.

De acuerdo con información publicada por Reforma, autoridades estadounidenses comenzaron a recopilar datos sobre Flores Silva desde al menos 2016 mediante fuentes confidenciales que proporcionaban detalles sobre operaciones logísticas, vehículos de carga y movimientos relacionados con el trasiego de cocaína hacia distintas ciudades de Estados Unidos.

La acusación presentada ante una corte federal en Washington señala que las pesquisas permitieron identificar envíos de droga ocultos entre mercancías transportadas en tractocamiones que cruzaban la frontera por Tamaulipas. Parte de la información obtenida derivó en aseguramientos realizados por corporaciones estadounidenses en puntos de ingreso de Texas.

Los documentos judiciales también describen presuntos esquemas de distribución de narcóticos en varios estados del país vecino, así como mecanismos para el traslado y manejo de recursos económicos generados por esas operaciones. Las investigaciones incluyeron testimonios de personas que afirmaron haber mantenido contacto directo con el líder criminal en distintos momentos.

Según las autoridades estadounidenses, Flores Silva habría desarrollado actividades relacionadas con el tráfico de drogas desde principios de la década de los 2000. Los expedientes lo vinculan con operaciones de cocaína y heroína, además de actividades presuntamente relacionadas con la producción de estupefacientes en el occidente del país.

México captura a El Jardinero, líder y sucesor del CJNG

La captura de Audias Flores Silva fue confirmada por autoridades mexicanas tras un operativo realizado en el municipio de La Yesca, Nayarit. El detenido era considerado uno de los principales objetivos de seguridad debido a su posición dentro del CJNG.

Reportes oficiales lo ubican como uno de los operadores con mayor influencia en la organización criminal y una de las figuras más cercanas a los niveles de dirección del grupo. Su nombre aparecía de manera recurrente en investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.

La detención se produjo después de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por corporaciones federales. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos judiciales relacionados con las acusaciones que enfrenta en ambos países.