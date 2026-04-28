Habrá Metro para el ‘after’: PAN propone a extender horario por Mundial 2026 y en fines de semana

Rumbo al Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX está rehabilitando varias estaciones del Metro, en especial de la Lpinea 2, que va al Estadio Banorte. (Cuartoscuro).

En víspera del Mundial 2026, donde la Ciudad de México será sede de algunos de los partidos, el Partido de Acción Nacional (PAN) pidió al director del Metro, Adrián Ruvalcaba, que se extiendan los horarios de servicio del Sistema de Transporte Colectivo.

“Con un horario extendido del Metro, miles de capitalinos que trabajan en horarios nocturnos y jóvenes que hacen vida nocturna los fines de semana podrían regresar más seguros a casa y sin gastar de más en taxis o aplicaciones”, destacaron en una publicación de la red social X.

El PAN propone:

Metro abierto hasta las 2:00 AM en las líneas 1, 2 y 3 todos los días durante el Mundial.

en las líneas 1, 2 y 3 todos los días durante el Mundial. Ese horario de forma permanente los viernes y sábado.

La iniciativa se suma a la dada a conocer por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien dijo que sería pertinente que el home office regrese a las empresas, para que los sistemas de transporte estén más desahogados.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría suspender las clases en educación básica.

¿Qué ha dicho Brugada sobre el home office en el Mundial 2026?

A finales de marzo Brugada propuso reducir el tráfico en la CDMX cuando haya partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

“Hemos solicitado a muchas áreas, a la Secretaría de Educación Pública para que brinde una definición acerca de que esos días se suspendan clases", dijo en conferencia el 30 de marzo.

La mandataria también ha pedido apoyo a la SEP y los empresarios, para que en esos días de partido se trabaje desde casa.

Rumbo al Mundial 2026 el gobierno de la CDMX ‘prepara’ sobre todo al sur de la ciudad para recibir al turismo nacional y extranjero que es amante del fútbol.

Algunas de las obras son remodelaciones a la Línea 2 del Metro, además, de un ‘segundo piso’ sobre Calzada de Tlalpan.

Incluso el gobierno de Brugada lanzó unas placas para automóvil conmemorativas. El costo será de mil 275 pesos y 700 pesos de la tarjeta de circulación, más un costo adicional de 175 pesos por concepto de baja, si el vehículo ya se encuentra en el padrón, es decir, que el costo final es de 2 mil 150 pesos, informó la secretaria de Finanzas, Daniela Pérez Calderón.