¿Otro Doble Hoy No Circula? Mala calidad del aire ‘se estanca’ en CDMX y Edomex; sigue el reporte EN VIVO

La CAMe advirtió que durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica. (Foto: Cuartoscuro)

¿Habrá miércoles de doble Hoy No Circula? La mala calidad del aire no suelta a la Ciudad de México y el Estado de México; luego de que el sábado pasado se activó la fase 1 por contiengencia ambiental, el Valle de México aún no se recupera de los altos índices de contaminantes.

A las 11:00 de la mañana, la estación de Tultitlán reportó mala calidad del aire, así como en la alcaldía Gustvo A. Madero.

El resto de las estaciones de monitoreo en CDMX y Edomex tienen calidad del aire entre aceptable y buena.

Sin embargo, el factor que favorecería los altos índices de contaminantes es la alta radiación solar junto con la onda de calor que se mantiene este 28 de abril.

El Financiero te mantiene informado sobre cómo evoluciona la calidad del aire y si será necesario activar el prograda doble Hoy No Circula para reducir la contaminación por ozono.

Así queda el Hoy No Circula para este 28 de abril

Luego de que el domingo se levantó la contingencia ambiental que afectó al Valle de México el fin de semana, el Hoy No Circula para la CDMX y Edomex este martes aplica de manera normal.

Por esa razón, los vehículos que no circulan a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas son:

Engomado : Rosa.

: Rosa. Terminación de placa: 7 y 8.

¿Qué vehículos SÍ circulan este martes?

Estos son los autos que sí tienen permitido salir a pesar del Hoy No Circula en el Valle de México:

Autos particulares con engomados amarillo, rojo, verde y azul.

Autos con terminación de placa que no sean 7 u 8.

Tractores agrícolas y maquinaria de la industria de la construcción.

Motocicletas.

Autos con pesomenor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II con motores de propulsión.

Autos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Autos con constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años.

Vehículos con constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por 6 meses.

Autos con constancia tipo “Permiso Especial para Circular”.

Vehículos con constancia tipo “Autorregulación”.

Autos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano.

Autos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación.

Vehículos que porten el oficio para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Qué hacer ante la ola de calor en la CDMX?

La contingencia suspendida fue la sexta activada en lo que va de 2026 en el valle de México. Las anteriores se registraron el 1 de enero, por partículas PM2.5 asociadas a pirotecnia, fogatas y mala ventilación y el resto por ozono.

Pese al levantamiento, la CAMe advirtió que durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

Por ello, llamó a mantener acciones de reducción de emisiones durante la temporada seca-caliente, como reducir el uso de vehículos automotores, mantenerlos en buen estado, facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

También pidió recargar gasolina después de las 6:00 de la tarde y antes de las 10:00 de la mañana, evitar llenar el tanque después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

La CAMe recomendó no usar aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes, reducir el consumo de gas doméstico, acortar las duchas a un máximo de cinco minutos y reparar fugas.

Con información de EFE