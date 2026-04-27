¿Otra contingencia? CDMX y Edomex vivirán onda de calor extrema de hasta 31 grados el martes 28 de abril

Así estará el clima en CDMX y Edomex este 28 de abril, durante la onda de calor.

Vista aérea de la Ciudad de México bajo un cielo despejado. Fuente: Pixabay

Fuente: CONAGUA.

El clima en el Valle de México este martes 28 de abril estará caluroso. La Ciudad de México verá máximas de casi 30°C, mientras Ecatepec alcanzará hasta 31°C. El SMN indica poca probabilidad de lluvias y cielo despejado en la región.

Tras la contingencia ambiental el fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó el domingo 26 de abril la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono. Sin embargo, debido a las condiciones del clima, persiste el riesgo de volver al martes de Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 16°C y la máxima llegará a 29.7°C, con un cielo mayormente despejado. Por otro lado, Toluca tendrá un amanecer más fresco con 8.7°C de mínima y una máxima de 25.3°C.

Naucalpan de Juárez verá temperaturas entre 15.3°C y 29.0°C, mientras que Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con mínimas de 16.3°C y máximas de 31.0°C. Estas diferencias marcan un día variado en la región.

¿Habrá lluvias o tormentas en el Valle de México?

La probabilidad de lluvias en el Valle de México es baja para este martes. El SMN prevé un cielo poco nuboso a despejado en la mayoría de las ciudades, lo que favorece el ambiente seco y soleado durante el día.

Los vientos serán ligeros, con velocidades de hasta 8 km/h en la Ciudad de México y Ecatepec, y de 5 km/h en Toluca. La humedad se mantendrá baja, especialmente en CDMX y Naucalpan, donde será del 0%.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 28 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

Miércoles 29 de abril: Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Jueves 30 de abril: Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

La onda de calor seguirá presente en gran parte del país, y el Valle de México no será la excepción. Se esperan días con ambiente caluroso a extremadamente caluroso y una baja posibilidad de lluvias en la próxima semana.

¿Cómo protegerse del calor en el Valle de México?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo mucha agua. Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar es crucial para cuidar la piel. También se aconseja buscar la sombra y usar gorras o sombreros al salir, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

¿Dónde consultar la información oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las plataformas de Protección Civil. Estas fuentes ofrecen datos fiables para la toma de precauciones y sobre la calidad del aire.

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