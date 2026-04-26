¿Puedes entrar al Tren Felipe Ángeles al AIFA con tu tarjeta del Suburbano? Así funcionan los dos servicios

El Tren Felipe Ángeles tendrá una tarifa promocional durante su primer mes de operaciones.

¿Listo para darle el ‘remojón’ al Tren Felipe Ángeles? a las 16:00 horas de este domingo 26 de abril comenzó el servicio que conecta Buenavista con el AIFA, pero, ¿qué diferencias tiene con el Tren Suburbano a Cuautitlán?

Durante el evento de inauguración, las autoridades explicaron que los accesos a ambos trenes son distintos, desde los torniquetes hasta las tarjetas de acceso, así que si piensas usar los dos servicios toma esto en cuenta para que no cargues todo tu dinero en una sola.

¿Puedes usar tu tarjeta del Suburbano para entrar al Tren Felipe Ángeles?

La respuesta es no. Al menos durante las primeras semanas de su servicio, únicamente podrás entrar con la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México, es decir, con la que también entras al Metro, Metrobús, entre otros servicios.

Andrés Lajous, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó que la tarjeta del Tren Suburbano sí aplicará para el que va al AIFA en el futuro, pero por ahora solo funciona en los trenes que van de Buenavista a Cuautitlán.

El funcionario mencionó que no cree que esto sea un problema, ya que la mayoría de los usuarios del Suburbano cuentan con su tarjeta de movilidad integrada de la CDMX.

También es importante que sepas que no puedes recargar tu tarjeta del Suburbano en las máquinas del Tren Felipe Ángeles, y tampoco podrás cargar tu tarjeta de movilidad integrada en las máquinas rojas de Buenavista.

Tren Felipe Ángeles: ¿Cómo se paga por entrar y salir?

Si vas al AIFA y nunca has usado servicios como el Suburbano o El Insurgente, puede que estés poco familiarizado con el tipo de pago, ya que debes usar tu tarjeta al entrar y salir.

Este sistema funciona así porque los precios varían según la cantidad de estaciones que recorras. Entonces, al momento de entrar se te cobra una parte y al momento de salir otra.

Por ejemplo, en el Tren Suburbano de Cuautitlán a Buenavista actualmente se te cobran 11.50 pesos al momento de entrar, y si viajas menos de tres estaciones no se te cobra a la salida; sin embargo, si tu viaje es mayor a las tres estaciones, se te hace un cobro de 15 pesos al momento de salir, en lo que se denomina como viaje largo.

Algo similar ocurre actualmente con el Tren Felipe Ángeles, ya que para trayectos entre Buenavista y Xaltocan habrá una tarifa, y para llegar hasta el AIFA habrá otra.

¿Cuáles son las tarifas del Tren Felipe Ángeles?

Tras su inauguración, el Tren Felipe Ángeles tendrá tarifas promocionales de 11.50 y 45 pesos.

En este caso, la tarifa de 45 pesos aplica de cualquier estación o ramal del tren al AIFA, y del AIFA a cualquier estación o ramal del Suburbano.

La tarifa de 11.50 pesos es para cualquier trayecto que no llegue ni salga del AIFA.

Estas tarifas estarán disponibles durante 30 días, y se espera que incrementen a finales de mayo.