F1 Qualy del Gran Premio de Barcelona 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver a ‘Checo’ HOY?

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputa del 13 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Cataluña.(Foto: Imagen generada con ChatGPT/Cadillac F1 Team)

La Fórmula 1 ya se encuentra en Barcelona para una nueva cita del calendario 2026. Aunque durante años esta prueba fue identificada como el Gran Premio de España, esa denominación ahora corresponde a la carrera que se celebrará más adelante en Madrid, en el aún en construcción Madring. Por ello, los equipos y pilotos afrontarán este fin de semana el oficialmente denominado Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

La visita a Cataluña representa una parada especial para Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano guarda un recuerdo importante de este trazado, ya que fue aquí donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 durante la temporada 2011. Quince años después, el representante de la escudería Cadillac intentará sumar un nuevo resultado positivo.

'Checo' Pérez finalizó décimo el GP de Mónaco. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

El tapatío llega además con mejores sensaciones tras el Gran Premio de Mónaco. Aunque una sanción posterior lo relegó en la clasificación final y le arrebató el que habría sido el primer punto de Cadillac en la campaña, Pérez mostró uno de sus desempeños más sólidos del año.

Mientras tanto, el campeonato de pilotos continúa bajo el dominio de Andrea Kimi Antonelli, quien lidera la tabla con 156 unidades tras una racha de cinco victorias consecutivas.

Qualy del Premio de Barcelona-Cataluña: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La clasificación marca uno de los momentos más importantes del fin de semana. El Circuito de Barcelona-Cataluña suele ofrecer una referencia más clara sobre el rendimiento real de los monoplazas gracias a las características de su trazado.

Fecha : Sábado 13 de junio de 2026.

: Sábado 13 de junio de 2026. Hora: 8:00 horas (tiempo del centro de México).

8:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Circuito de Barcelona-Catalunya.

La qualy definirá las posiciones de salida para una carrera de 66 vueltas en uno de los circuitos más conocidos por equipos e ingenieros. Debido a que la pista combina distintos tipos de curvas y sectores de alta exigencia técnica.

Clasificación de F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy del GP de Barcelona?

La sesión clasificatoria podrá seguirse a través de las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en territorio mexicano. Los aficionados tendrán acceso tanto a la cobertura oficial del campeonato como a las opciones disponibles mediante algunos sistemas de televisión de paga.

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En El Financiero Deportes tendremos la cobertura minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Barcelona 2026, con el seguimiento de Sergio ‘Checo’ Pérez y del resto de la parrilla.

¿Cómo es el Circuito de Barcelona-Cataluña?

El Circuito de Barcelona-Cataluña es uno de los escenarios más familiares para los equipos de Fórmula 1. Durante años funcionó como sede habitual de pruebas.

La pista se recorre en sentido horario y cuenta con una combinación de curvas rápidas y lentas. Entre sus sectores más reconocidos destaca la curva 3, ya que es larga y exige estabilidad, equilibrio aerodinámico, así como un comportamiento consistente del auto.

El circuito también posee una importante historia dentro del automovilismo español. Su construcción formó parte del programa de desarrollo asociado a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. La primera piedra se colocó en 1989 y la primera competencia automovilística se celebró en 1991 dentro del Campeonato de España de Turismos.

Longitud : 4.657 kilómetros.

: 4.657 kilómetros. Número de curvas : 14.

: 14. Número de vueltas en carrera : 66.

: 66. Vuelta más rápida registrada: 1:15.743, establecida por Oscar Piastri en 2025.

Las características del trazado permiten analizar aspectos como la velocidad en curva, la eficiencia aerodinámica y el comportamiento general del monoplaza, elementos fundamentales para evaluar el nivel competitivo de cada escudería.

Gran Premio de Barcelona: ¿Cuándo y dónde es la carrera de ‘Checo’ Pérez?

Tras la clasificación del sábado, la actividad culminará con la carrera principal del Gran Premio de Barcelona. Sergio Pérez buscará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos en una temporada que ha resultado complicada para Cadillac, aunque el rendimiento mostrado en Mónaco dejó señales alentadoras para el equipo estadounidense.

Fecha : Domingo 14 de junio de 2026.

: Domingo 14 de junio de 2026. Hora : 7:00 horas (Tiempo del centro de México)

: 7:00 horas (Tiempo del centro de México) Dónde ver: F1 TV y Sky Sports.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en España. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La prueba se disputará sobre una distancia total de 307.236 kilómetros y servirá además para medir a los principales contendientes del campeonato, encabezados por Andrea Kimi Antonelli. En El Financiero Deportes también tendremos la cobertura minuto a minuto de la carrera, con todas las incidencias del fin de semana de Fórmula 1 en Barcelona.