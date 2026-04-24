Mundial 2026: Estos hoteles de 4 y 5 estrellas tienen habitaciones desde 1,300 pesos por noche

Rumbo al Mundial 2026, estas son las opciones de hoteles en la CDMX.

Tlalnepantla, EDOMEX. Once hoteles de cuatro y cinco estrellas en Tlalnepantla, Estado de México, están listos para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el Mundial 2026, con precios que van de los 1,300 hasta 9 mil pesos por noche. Algunos de esos hoteles ofrecen desayuno incluido y amenidades como gimnasio gratis.

Los hoteleros consideran que su cercanía con el Estadio Banorte, que se llamará Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo de la FIFA, y sitios turísticos de CDMX, así como de zonas arqueológicas del Estado de México, los hace una verdadera opción para los turistas que buscan un lugar confortable, seguro y moderno para hospedarse.

Explicaron que si bien, algunos costos de habitaciones se incrementarán durante el Mundial 2026, los precios seguirán siendo muy competitivos respecto a sus similares que se ubican en la capital del país, o en otros municipios conurbados.

¿Qué hoteles tienen habitaciones baratas para el Mundial 2026?

En la lista de hoteles aparecen el Crowne Plaza México Norte Tlalnepantla, que se ubica en el número 2-A de la avenida Roberto Fulton, una de las principales vialidades de Tlalnepantla, y que cuenta con habitaciones con un costo de 1,725 pesos, y que se estima suba a 2,191 pesos en el Mundial.

El Hotel Parque Satélite, que se encuentra en el Número 1998 de Periférico Norte, tiene un precio por pernocta de 1,349 pesos, y podría subir a 2,975; mientras que el Ramada By Wyndham Tlalnepantla, en la avenida Gustavo Baz Prada, mantendrá su precio por noche en 2,030 pesos que incluye desayuno para dos personas.

El NH México City Valle Dorado, también ubicado sobre periférico Norte (Blvd. Manuel Ávila Camacho), en el número 3130 de la colonia Valle Dorado, la noche es de 1,900 pesos, y por el mundial se incrementaría solo a 2,700 pesos, y de acuerdo a la demanda puede haber incremento de precios.

Asimismo, el Real Inn Perinorte, tiene un costo por habitación de 1,800 pesos, que podría subir en temporada mundialista a 2,320 pesos, y se ubica sobre la avenida Gustavo Baz Prada, en el número 4001.

Ubicado también en el primer cuadro de Tlalnepantla, –Av. Sor Juna Inés de la Cruz-, por habitación el Fiesta Inn Tlalnepantla tiene un precio de 1,293, y podría subir a 4 mil pesos; mientras que el Fiesta Americana, asentado en el 1424 de una de las zonas más comerciales de Periférico Norte, la pernocta es de 2,405 pesos, pero podría incrementarse hasta los 6,526.

El City Express Plus By Marriot, que es parte del Centro Comercial Mundo E, también ubicado sobre Periférico Norte, el precio es de 1,498 por habitación, pero en temporada mundialista podría subir a 8 mil pesos; al igual que City Express Marriot Tlalnepantla: de 2 mil pesos subiría a 8 mil, y que también se ubica sobre la avenida Gustavo Baz Prada, vialidad que cruza los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, hasta llegar a Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Finalmente, el Kristal Satélite María Bárbara, que cuenta con alberca y se encuentra en el número 2300 del Bulevar Manuel Ávila Camacho, oferta habitaciones en 2,030 pesos, pero la tarifa pudiera subir por la fiebre mundialista, a 8,600 pesos.

Mientras que el Ibis México Tlalnepantla, que opera en el primer cuadro de esta localidad mexiquense, en el número 132 de la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, actualmente la pernocta es de 4,155, y en junio podría incrementarse a 9 mil pesos.

¿Qué incluyen estos hoteles para la Copa del Mundo de la FIFA?

La mayoría cuenta con restaurante, gimnasio, Spa, Centro de negocios, salones de eventos, Wi-Fi, estacionamiento, servicio a la habitación, Shuttle (transporte), Check-in digital, lavandería, tintorería, y Pet friendly, afirmaron los hoteleros.

En este sentido, resaltaron que trabajan de manera coordinada con el gobierno municipal, que distribuirá cupones de descuento para hoteles, restaurantes y centros comerciales, y realizará tours gratuitos a quien lo solicite, incluyendo transporte, a centros turísticos e históricos que se encuentran en el municipio.

“También aplicará un operativo permanente de seguridad, donde participarán elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policía municipal y estatal, en las inmediaciones de todos los hoteles, avenidas principales, centros turísticos y centros comerciales,” resaltaron