CDMX invierte 111 mdp en el Centrobús, nuevo sistema de transporte eléctrico en el Centro

Clara Brugada presentó la nueva ruta de transporte eléctrico Centrobús “Ruta de las Heroínas indígenas”, que recorrerá el Centro Histórico de la Ciudad de México a lo largo de 33 paradas, en dos rutas diferentes.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de CDMX, el objetivo del Centrobús es visibilizar la historia y lucha de las mujeres indígenas, así como fortalecer un modelo de movilidad sustentable, accesible e incluyente.

“En la Ciudad de México hay autoridad feminista y aquí se rompe una barrera histórica, porque este transporte también les pertenece a todas las mujeres. Queremos que en esta ciudad ninguna mujer, y en especial las mujeres indígenas, vuelvan a ser invisibles”, expresó.

Brugada destacó la inversión de 111 millones de pesos y la compra de unidades eléctricas, accesibles y equipadas con tecnología de última generación.

Agregó que el Centrobús operará con una frecuencia de cinco minutos y contará con dos circuitos —uno interno y otro externo— con 33 paradas, y una tarifa de cinco pesos.

La Ruta de las Heroínas Indígenas iniciará sus pruebas operativas este 24 de abril. El servicio entrará en funciones para las personas usuarias el próximo 8 de mayo.

Las paradas están cercanas a Bellas Artes, Allende o San Juan de Letrán, lo que favorecerá la integración en la movilidad con otros sistemas como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y ciclovías.

La titular del Ejecutivo local destacó que la ruta cubrirá 186 zonas consideradas de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellas lugares emblemáticos y representativos para la ciudad y el país como el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y, por supuesto, el Zócalo.

Acompañada de mujeres mazahuas, tzotziles, tzeltales, mixtecas y otomíes la mandataria capitalina subrayó desde el Zócalo, que la nueva ruta del Centrobús busca visibilizar a “grandes mujeres indígenas que resistieron, lucharon, cuidaron y sostuvieron pueblos y comunidades enteras y que nunca fueron reconocidas”, como Atotoztli, Tecuichpo Ixcaxochitzin, Malintzin, Eréndira, la Señora Seis Mono, Pupualtzin, y muchas otras que “hoy regresan al espacio público como símbolos de nuestra memoria”.

Y remarcó: “esta ruta es una invitación a recordar que cuando en gran parte del mundo las mujeres eran condenadas al silencio y a la subordinación. Aquí en nuestro país hubo mujeres indígenas que gobernaron, decidieron y abrieron brecha en un tiempo de hombres; es también un reconocimiento a las mujeres indígenas actuales.

¿Cuál será la ruta del Centrbús en CDMX?

La ruta exterior recorrerá 6.2 kilómetros y la ruta interior 5.8 kilómetros. Cada unidad del Centrobús contará con autobuses nuevos, conexión Wifi, GPS, carga de celulares vía USB, y botones de pánico y auxilio en caso de cualquier contingencia.

Además, los autobuses, de 9 metros de longitud, cuentan con cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, dispositivos para personas con discapacidad, rampa y arrodillamiento, entre otras características de alta tecnología.

El director general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos Rodríguez, destacó que esta iniciativa reconoce a 11 heroínas indígenas de nuestra historia, que la población podrá conocer a través de la semblanza que se difundirán en los tótems ubicados en cada una de las 33 paradas que conforman el sistema.