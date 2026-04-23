EU sanciona a soldado que utilizó información de operativo contra Maduro para ganar apuestas

Van Dyke participó en la planeación y ejecución de la operación para capturar a Maduro. (Foto: AP)

Un soldado de Estados Unidos que fue parte de la operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de usar información confidencial para ganar más de 400 mil dólares en apuestas en línea, anunciaron funcionarios federales el jueves.

Gannon Ken Van Dyk participó en las labores para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

¿Cómo ganó dinero con información confidencial de la captura de Maduro?

Van Dyke participó en la planeación y ejecución de la operación para capturar a Maduro ´desde el 8 de diciembre de 2025, aproximadamente un mes antes de la misión, indicó la fiscalía federal.

Firmó acuerdos de confidencialidad en los que prometió no divulgar “información clasificada o delicada” relacionada con el operativo, añadió la fiscalía.

Las autoridades afirman que Van Dyke creó una cuenta en Polymarket hacia finales de diciembre y realizó alrededor de 13 apuestas de “Sí” en cuestiones como si las fuerzas estadounidenses entrarían a Venezuela y si Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026.

¿De qué acusaran al soldado de EU?

Enfrenta cargos formales de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental, fraude comercial, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el anuncio deja en claro que nadie está por encima de la ley.

“Cualquier titular de una autorización de seguridad que esté pensando en obtener beneficio personal de su acceso y conocimiento deberá rendir cuentas”, subrayó en un comunicado.

Las autoridades argumentan que, poco después de la operación, Van Dyke depositó la mayor parte de sus ganancias en una bóveda de criptomonedas en el extranjero, así como en una nueva cuenta de corretaje.

También pidió a Polymarket que eliminara su cuenta, diciendo que había perdido el acceso a su correo electrónico, según la fiscalía federal.

¿Quién es el soldado que ganó dinero con información confidencial?

Van Dyk era un soldado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba apostado en Fort Bragg, Carolina del Norte, según la acusación formal, aunque el documento ofrece pocos detalles adicionales sobre su servicio militar.

Sin embargo, el documento dice que, después de la operación, Van Dyke fue fotografiado en la cubierta de un barco “vistiendo uniforme de campaña militar de Estados Unidos y portando un fusil, de pie junto a otras tres personas que vestían uniforme de campaña militar de Estados Unidos”.

El Pentágono remitió cualquier pregunta sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Van Dyke se incorporó al Ejército en 2008 y, en 2023, fue ascendido a sargento mayor, el segundo rango más alto entre el personal alistado del Ejército, según la acusación formal.

Polymarket, el sitio de apuestas

The Associated Press informó hace unas semanas que un grupo de cuentas nuevas en Polymarket hizo apuestas muy específicas y oportunas sobre si Estados Unidos e Irán alcanzarían un alto el fuego el 7 de abril, las cuales arrojaron ganancias por cientos de miles de dólares para estos nuevos clientes.

El mismo día en que la AP publicó la historia, la Casa Blanca advirtió a su personal contra el uso de información confidencial para participar en los mercados predictivos.