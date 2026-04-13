Delcy Rodríguez reintegra a cercano de Maduro: Nombra a Vladimir Padrino ministro de Agricultura

Vladimir Padrino, uno de los políticos más cercanos a Nicolás Maduro, está de regreso en el gabinete de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al exministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

“(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, indicó Rodríguez en su canal de Telegram.

El pasado 18 de marzo, la presidenta encargada destituyó a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Maduro.

¿Qué cambios ha hecho Delcy Rodríguez en el gabinete?

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EU y era cercano a Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la administración de Donald Trump -a quien ha llamado “socio y amigo”- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Delcy Rodríguez llama a venezolanos a superar diferencias

Delcy Rodríguez pidió este lunes a los venezolanos superar sus diferencias y unirse a la petición del cese de sanciones de Estados Unidos contra el país suramericano, una exigencia que ha hecho en numerosas oportunidades.

“Pido a cada venezolano que nos sumemos teniendo como norte nuestra identidad. Superemos nuestras diferencias para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela”, pidió Rodríguez en un acto de conmemoración por el regreso de Hugo Chávez a la Presidencia, hace 24 años, tras un golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder.

Además, Rodríguez recordó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

“Venimos de un 3 de enero. Sabemos lo que significó. (...) Qué profundo dolor, qué heridas. Inmediatamente dijimos: vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos a dirimir nuestras diferencias, a entendernos como países”, apuntó.