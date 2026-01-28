El chavismo ‘se cuadra’: Vladimir Padrino y Diosdado Cabello juran lealtad a Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez recibió el respaldo de los dos colaboradores más leales de Nicolás Maduro. (Foto: EFE)

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y el de Defensa, Vladimir Padrino López, declararon este miércoles la lealtad “absoluta” de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un acto para reconocerla como comandante en jefe del cuerpo castrense.

Cabello afirmó que los cuerpos policiales responden con “unidad” ante “la oscuridad que pretenden imponer quienes vulneraron nuestra soberanía”, tres semanas después del ataque militar de EU, en el cual fue capturado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores.

“Nuestra lealtad a la Constitución nacional, y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano”, indicó Cabello en el acto, celebrado en Patio de Honor de la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela desde la captura del presidente Nicolás Maduro. (Foto: EFE)

En su discurso, que dio en nombre de todos los organismos policiales y de inteligencia, el número dos del chavismo aseguró que reconoce a Rodríguez como “comandante en jefe” de la Fuerza Armada y también de “los cuerpos policiales”.

“Bajo su mando, garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo”, agregó.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que no permitirán que “ninguna circunstancia o amenaza” sea “aprovechada” para “sembrar el caos” en el país.

Padrino ratifica fidelidad de la Fuerza Armada a Delcy Rodríguez

En tanto, el ministro de Defensa juró la “lealtad y subordinación absoluta” de la Fuerza Armada a Rodríguez “como presidenta encargada de la república bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe”.

Vladimir Padrino López ratificó el compromiso de fidelidad a la mandataria y reafirmó la “voluntad de vencer en esta nueva etapa de lucha”, surgida tras la captura del “presidente constitucional” Maduro.

Más temprano, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la administración de Donald Trump no está preparando, ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó “el uso de la fuerza” para obligar al gobierno interino venezolano a colaborar.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La mandataria encargada ha señalado que el país comienza un nuevo “momento político” y ha anunciado un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

Trump ha exigido “acceso total” al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un “liderazgo muy fuerte”.