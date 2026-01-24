Delcy Rodríguez admite que recibió ultimátum de EU: ‘Nos dieron 15 minutos o si no nos iban a matar’

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. (Foto: EFE)

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que ella y su hermano Jorge Rodríguez recibieron un ultimátum de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida a inicios de este mes.

Según su testimonio, las amenazas incluyeron un plazo de 15 minutos para responder, o de lo contrario serían asesinados.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión política y militar, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al exmandatario venezolano en una operación que, de acuerdo con el propio discurso de Rodríguez, incluyó ataques directos contra Caracas, algo que calificó como “salvaje y criminal”.

Rodríguez, quien juró como presidenta apenas dos días después de la captura de Maduro, sostuvo que el nivel de confrontación superó cualquier escenario previamente contemplado por su gobierno.

La presidenta aseguró que, pese a las amenazas, su administración no actuó desde el miedo, sino con “prudencia estratégica”, con el objetivo central de preservar la estabilidad interna del país.

‘Nos dieron 15 minutos o nos iban a matar’

Delcy Rodríguez relató que las amenazas comenzaron “desde el primer minuto” en que Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses. En su testimonio, afirmó que tanto ella como su hermano fueron informados de que el presidente había sido asesinado, y no secuestrado.

“Nos dieron, a Jorge y a mí, 15 minutos para responder o si no nos iban a matar”, afirmó. Ante esa situación, dijo que su respuesta fue asumir que estaban dispuestos a “correr la misma suerte”.

Rodríguez sostuvo que las amenazas y chantajes no han cesado desde entonces y que forman parte de una presión constante por parte de Estados Unidos. Según explicó, esa presión obliga al gobierno venezolano a actuar con cautela en cada decisión política y estratégica.

Ataques a Caracas y confrontación desigual

La mandataria venezolana también denunció que Estados Unidos cruzó una “línea no roja, púrpura” al atacar y bombardear la capital del país, ciudad que recordó como cuna de Simón Bolívar.

Afirmó que nunca imaginaron una acción militar de esa magnitud contra una nación sudamericana y reconoció que Venezuela enfrenta a una potencia nuclear, en una confrontación que calificó como profundamente desigual.

No obstante, subrayó que su gobierno mantiene dos objetivos centrales: preservar la paz interna y lograr la liberación de las personas que calificó como “rehenes”.

Contactos previos con Washington, según The Guardian

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con información publicada por The Guardian, que asegura que la actual presidenta venezolana prometió cooperación a Estados Unidos antes de la caída de Maduro.

De acuerdo con el diario británico, que cita a cuatro fuentes, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge mantuvieron contactos indirectos con el gobierno de Donald Trump desde el otoño pasado, con mediación de representantes de Qatar.

Según precisaron las fuentes, Delcy y su hermano Jorge no participaron activamente en la operación de captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al Gobierno de Estados Unidos a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy habría garantizado su disposición a “colaborar con el resultado que se presente”, tras el fracaso de una llamada telefónica entre Trump y Maduro en noviembre.

Estas negociaciones se habrían intensificado en diciembre, ante el deterioro de la situación política venezolana.

The Guardian señala que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicialmente escéptico, terminó considerando a los Rodríguez como una “alternativa menos mala” para evitar un escenario de caos tras la salida de Maduro.

Con información de EFE