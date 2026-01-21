Salida de Alex Saab, aliado de Maduro, muestra el cambio de Gobierno en Venezuela

La repentina caída de Alex Saab, figura destacada del régimen de Nicolás Maduro, deja al descubierto las fracturas en el partido gobernante de Venezuela y cómo Delcy Rodríguez está reasignando poder.

El empresario colombiano contaba con la protección incondicional de Maduro, ya que durante más de una década había suministrado alimentos, combustible y medicamentos a una nación cada vez más aislada. Sin embargo, sus opiniones sobre la política económica y el acceso a los cada vez más reducidos ingresos del Estado rara vez coincidían con las de Delcy Rodríguez, según personas familiarizadas con la dinámica de ambos bandos.

Así, a medida que la facción política de Rodríguez se afianza tras la salida de Maduro, la utilidad de Saab parece haberse agotado. Ella lo destituyó de su cargo como ministro de Industria sin dar detalles sobre sus “nuevas responsabilidades” aproximadamente dos semanas después de asumir la presidencia interina.

“Es revelador que lo saquen tan rápidamente”, dijo Roberto Deniz, reportero de investigación del medio Armando Info, que se vio obligado a exiliarse tras sacar a la luz la corrupción relacionada con los contratos alimentarios de Alex Saab. “Eso da a entender que Delcy viene a trabajar con su gente, y sabe que tiene que cambiar estructuras que no le funcionan, porque decir Alex Saab es decir Nicolás Maduro”.

Esa asociación es algo de lo que Rodríguez probablemente quiere prescindir, mientras intenta colaborar con Estados Unidos para reabrir la economía venezolana a la inversión extranjera y apaciguar a la administración Trump.

Saab fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos sin licitación y con precios inflados para importar cajas de raciones de alimentos destinadas a los venezolanos pobres, lo que ayudó al régimen y a otros a ganar cientos de millones de dólares. Durante lo peor de la crisis económica, alrededor del 40 por ciento de las familias de los estados más poblados de Venezuela recurrieron a saquear contenedores de basura o a mendigar comida, y el 70 por ciento de los niños de esos estados presentaban algún grado de desnutrición.

Fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a EU, donde pasó 40 meses bajo custodia por cargos de blanqueo de capitales.

“Todo esto forma parte del intento de Rodríguez de limpiar la reputación de Venezuela ante los inversores. No se puede esperar promover la inversión con el recaudador de fondos de Maduro como imagen de la campaña”, afirmó Geoff Ramsey, investigador principal sobre Venezuela en el Atlantic Council, con sede en Washington.

Tras su liberación en un intercambio de prisioneros entre EU y Venezuela a finales de 2023, Maduro lo nombró rápidamente para un cargo de alto nivel como director del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela (CIIP) y, más tarde, lo ascendió a ministro de Industria, un ascenso meteórico que reflejaba la inversión personal de Maduro en su antiguo aliado.

En una entrevista en un pódcast con Maduro en diciembre de 2023, Saab describió su nombramiento como director del CIIP como un “llamado del gobierno para quedarnos a luchar”.

“Yo sabía que tenía un gobierno luchando del otro lado y que siempre iba a luchar por mi liberación”, añadió.

La esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, también se convirtió en una figura del régimen. Fue la defensora pública más visible durante la detención de Saab, impulsando lo que el gobierno de Venezuela describió como una campaña internacional de derechos humanos. Desde entonces, ha ayudado a liderar los esfuerzos del país para repatriar a deportados desde EU.

Antes de incorporarse al gobierno, Saab se describía como un empresario dedicado a la fabricación, la construcción y el comercio internacional, que más tarde pasó a abastecer de alimentos, combustible y medicamentos a Venezuela, a medida que se cerraba el acceso a la financiación internacional.

Saab, colombiano de ascendencia libanesa, ha dicho que su relación con Venezuela comenzó a través del comercio privado en la década de 1990, cuando viajó al país para vender textiles producidos por la empresa de su familia en Barranquilla. Más tarde se expandió al sector de la construcción, cuando una de sus compañías obtuvo un lucrativo contrato para suministrar viviendas prefabricadas para los emblemáticos proyectos de vivienda pública del fallecido presidente Hugo Chávez.

Saab sostuvo que su última función en el gobierno se centró en la logística y las adquisiciones, aprovechando infraestructura privada y contactos en el extranjero, más que autoridad formal.

En el pódcast con Maduro, ambos describieron ese trabajo como una operación directa bajo mandato presidencial. Posteriormente, Saab fue nombrado enviado especial y recibió credenciales diplomáticas para misiones en el exterior. Ninguno de los dos lo presentó como parte de las estructuras internas del partido gobernante, sino que atribuyeron su ascenso a su capacidad operativa y a la confianza personal.

Esa base resultó frágil una vez que el poder se alejó de Maduro. Ahora, Rodríguez y sus aliados parecen estar rompiendo silenciosamente los vínculos con figuras cuyo poder dependía menos de las instituciones que de la lealtad personal al expresidente.

“Será como estar en la cuerda floja para Rodríguez”, dijo Ramsey, “mientras intenta mantener contentos a los gringos y, al mismo tiempo, convencer a su coalición de que sigue comprometida con la revolución”.