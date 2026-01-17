¿Quién es Alex Saab, empresario cercano a Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez de su gabinete?

Alex Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020. (Foto: Free Alex Saab)

Alex Saab Morán, el empresario que era una figura cercana a Nicolás Maduro, fue destituido del Ministerio de Industrias y Producción Nacional por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de una reestructuración en el gabinete venezolano.

Rodríguez hizo el anuncio en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional fue fusionado con el de Comercio Nacional y será dirigido por Luis Antonio Villegas, quien se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, por parte de Maduro, en febrero de 2024.

¿Quién es Alex Saab, empresario cercano a Maduro?

El empresario Alex Saab había sido designado por el presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York, al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Al hacer el nombramiento, Maduro aseguró que confía “plenamente” en Saab y reiteró el estatus de diplomático del colombiano, miembro de la delegación del Gobierno para el diálogo con la oposición mayoritaria.

Este empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Alex Saab.

Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el Gobierno de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos.

Los escándalos de corrupción de Alex Saab

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil como empresario, Saab cobró reconocimiento luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro.

En los últimos años, se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

