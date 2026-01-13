Qué maduro presidente: Trump hace seña obscena a trabajador de Ford que lo llamó ‘protector de pedófilos’

Donald Trump mantuvo una relación social con Jeffrey Epstein en décadas pasadas, aunque el mandatario afirmó en diversas ocasiones que rompió vínculos con él años antes de que el financiero fuera procesado en 2019. [Fotografía. Bloomberg, @thejtlewis/red social X]

El presidente de Estados Unidos protagonizó este martes 13 de enero un momento incómodo durante su visita a una planta automotriz de Ford. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo Donald Trump reaccionó con un gesto obsceno e insultó a una persona que lo increpó durante su visita, en medio del debate público en torno a los archivos de Jeffrey Epstein, recientemente publicados por el gobierno estadounidense.

El incidente ocurrió durante un recorrido de Donald Trump por el complejo Ford River Rouge, en la ciudad de Dearborn, Michigan, donde supervisó la línea de producción y sostuvo encuentros con directivos y trabajadores de la empresa automotriz.

En las imágenes se observa al mandatario estadounidense caminando por la planta cuando, de repente, se escucha a una persona gritarle. Segundos después, Donald Trump responde con insultos y levanta el dedo medio en dirección a quien lo increpó, antes de continuar su recorrido.

De acuerdo con el audio del video, previo a la reacción del presidente se escucha el grito “protector de pedófilos”, una expresión que alude a las críticas que sectores políticos y sociales lanzaron contra la administración Donald Trump por su postura frente a los archivos de Jeffrey Epstein.

Sobre el altercado ocurrido en la planta de Ford, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró que el presidente respondió de manera “apropiada e inequívoca” ante lo que calificó como gritos ofensivos y blasfemias dirigidas en su contra.

“Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, comentó Steven Cheung en una declaración para The Washington Post.

¿Qué relación tiene Donald Trump con los archivos de Jeffrey Epstein?

El grito dirigido al presidente se produjo en un contexto de creciente presión política por la liberación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Legisladores y activistas cuestionaron los retrasos del Departamento de Justicia en la publicación de documentos y testimonios vinculados al caso.

Donald Trump mantuvo una relación social con Jeffrey Epstein en décadas pasadas, aunque el mandatario afirmó en diversas ocasiones que rompió vínculos con él años antes de que el financiero fuera procesado. Hasta el momento, el presidente estadounidense no enfrenta cargos ni acusaciones penales en relación con el caso.

El presidente de Estados Unidos también calificó en repetidas ocasiones la investigación sobre Jeffrey Epstein como un “engaño”, postura que generó críticas tanto de la oposición demócrata como de sectores afines al Partido Republicano.

¿Qué dijo Trump sobre el T-MEC durante la visita a la planta?

En el mismo recorrido por la planta de Ford, Donald Trump abordó el tema comercial y lanzó nuevas críticas contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El mandatario aseguró que su país no necesita los automóviles fabricados en México ni en Canadá y minimizó la relevancia del acuerdo.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos”, comentó el presidente de EU durante el recorrido.

Donald Trump sostuvo que su prioridad es concentrar la producción industrial dentro de Estados Unidos y afirmó que empresas de distintos países ya trasladan o amplían sus operaciones en territorio estadounidense. Las declaraciones se dieron en un momento previo a la revisión del tratado comercial en América del Norte.