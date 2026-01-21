Trump defiende mano dura en la frontera y golpe contra los cárteles

Donald Trump se mostró orgulloso por haber designado al Tren de Aragua de Venezuela, la pandilla MS-13 de El Salvador, y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. [Fotografía. Bloomberg]

En el marco del primer año de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ufanó de sus éxitos para contener la migración indocumentada desde Mexico, la designación de cárteles como organizaciones terrorista y el catalogar al fentanilo como una “arma de destrucción masiva”.

“Heredamos la peor frontera de la historia y la convertimos en la frontera más fuerte de la historia. Los cruces ilegales se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado, un 99.999%, eso significa un 100%”, dijo a periodistas en el Salón de Prensa de la Casa Blanca antes de partir a Davos, Suiza.

Trump llegó al recinto con un voluminoso pliego bajo el brazo, donde presentó casos de migrantes criminales capturados, aunque en un punto admitió que los agentes de la Oficina de Inmiracion y Aduanas (ICE) cometen “errores”, en alusión a la madre de tres hijos, Renee Good, baleada por un agente de ICE durante un operativo migratorio.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es demasiado duro con alguien o, ya saben, están tratando con gente dura. A veces cometen errores. Puede pasar.

“Nos sentimos fatal. Me sentí fatal cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”.

Durante la hora y 20 minutos en el templete, Trump se mostró orgulloso por haber designado al Tren de Aragua de Venezuela, la pandilla MS-13 de El Salvador, y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

“Los hemos golpeado duro. Han visto lo que hemos hecho en el agua. Estamos empezando a hacerlo en tierra. La tierra es mucho más fácil”.

Asimismo, destacó su designación del fentanilo como un arma de destrucción masiva. “Creo que perdimos a 300 mil personas el año pasado… Es como llenar uno de esos grandes estadios de futbol cinco veces. Es increíble. Podrías estar en guerra y no perderías tanta gente”.

“Así que designamos el fentanilo como arma de destrucción masiva. Llevamos a cabo numerosos ataques militares exitosos contra narcotraficantes que operan en nuestro hemisferio, incluyendo el tráfico de drogas por mar”, insistió.

Sin embargo, los votantes no parecen compartir la visión sobre las acciones migratorias.

La aprobación de los estadounidenses a dicha política de Trump se encuentra en su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, con sólo el 38% de apoyo, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.