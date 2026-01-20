Trump admite ‘errores’ del ICE en medio de una creciente ola de críticas a su política migratoria

Las encuestas muestran que el apoyo público a la agenda de inmigración de Trump está disminuyendo. (Crédito: Victor J. Blue/Bloomberg | noamgalai/Shutterstock)

El presidente Donald Trump dijo que los agentes federales de inmigración a veces cometen errores, incluso mientras defendía ampliamente su ofensiva contra los migrantes que ha provocado tensiones en ciudades de todo el país.

“Van a cometer errores. A veces, ICE es demasiado duro con alguien o, ya saben, tratan con gente ruda y cometen errores. A veces puede suceder”, dijo el presidente el martes en la Casa Blanca.

La aparición improvisada de Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca se produjo en medio de una creciente reacción negativa a su programa de deportación. Los enfrentamientos callejeros entre agentes y residentes que protestan contra el aumento de la vigilancia en Minneapolis se han intensificado en los últimos días.

Más temprano el martes, el presidente expresó su descontento con el mensaje de su equipo, implorando al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que “muestren los números, los nombres y los rostros de los criminales violentos, y los muestren AHORA”.

En el estrado, pronunció un discurso inaugural confuso que abordó los logros de su primer año, su próximo viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Venezuela y el costo de la vida, entre otros temas. Se hizo eco de la preocupación de que su mensaje no estuviera teniendo eco entre los votantes, admitiendo que podría tener “malas relaciones públicas”.

Minnesota demandó al gobierno Trump tras el tiroteo en el que participaron agentes de ICE que dejó como saldo una mujer sin vida. (Bloomberg)

Trump defiende al ICE en medio de tensiones con Minnesota

Para reforzar su argumento sobre la necesidad de una aplicación más agresiva de las leyes migratorias, mostró varias fotografías de inmigrantes en Minnesota a quienes acusó de ser criminales.

“Le digo a mi gente todo el tiempo, y están tan ocupados con otras cosas que no lo dicen como deberían”, declaró Trump a los periodistas. “Les digo: ‘¿Por qué no hablan más de eso?’ Porque la gente no lo sabe”.

Miles de agentes federales han sido enviados a Minnesota desde diciembre, lo que ha incrementado los arrestos por inmigración y ha provocado enfrentamientos con manifestantes en medio de una oleada de oposición a su presencia. El tiroteo mortal de Renee Good el 7 de enero a manos de un agente del ICE, y un incidente reciente en el que un ciudadano estadounidense fue detenido en su domicilio a punta de pistola sin orden judicial, han intensificado aún más las hostilidades.

El presidente calificó el asesinato de Good como una “tragedia” y sugirió que su padre era partidario del suyo.

“Él apoyaba totalmente a Trump, amaba a Trump y, ya sabes, es terrible”, dijo el presidente.

Un agente de ICE disparó contra la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. (Bloomberg)

Trump y sus asesores han acusado a manifestantes y funcionarios locales de obstaculizar las operaciones, que, según afirman, están dirigidas a delincuentes peligrosos. Funcionarios de la administración han indicado que planean citar al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el Departamento de Justicia amenazó el fin de semana con procesar a los manifestantes que interrumpieron un servicio religioso dominical en St. Paul.

“Los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos se están combatiendo con todo el rigor de la ley federal”, declaró la Fiscal General Pam Bondi en una publicación en redes sociales. “Si los líderes estatales se niegan a actuar con responsabilidad para prevenir la anarquía, este Departamento de Justicia seguirá movilizado para procesar los delitos federales y garantizar la vigencia del estado de derecho”.

Walz dijo en una declaración el martes que su estado “no se dejará arrastrar al teatro político” y calificó la investigación del Departamento de Justicia sobre él como “una distracción partidista”.

Cae el respaldo a la política migratoria de Trump

Las encuestas muestran que el apoyo público a la agenda de inmigración de línea dura de Trump está disminuyendo.

Más de seis de cada diez estadounidenses afirmaron que el ICE es demasiado estricto al detener a personas, según una encuesta de CBS News/YouGov publicada el domingo, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales desde noviembre.

Una mujer es detenida en medio de las protestas contra la ofensiva de detención de inmigrantes en Minneapolis. (Adam Gray/AP)

La mayoría afirmó que el ICE está haciendo que las comunidades sean menos seguras y el 56 por ciento afirmó que la administración Trump está priorizando la deportación de personas que no son delincuentes peligrosos.

La administración ha instado a un juez federal a rechazar la solicitud de Minnesota de restringir las medidas migratorias, citando amenazas a agentes federales.

El Pentágono también ha ordenado que mil 500 soldados estadounidenses con base en Alaska se preparen para desplegarse en el estado, mientras que el FBI ha buscado voluntarios para trasladarse temporalmente a la zona. La semana pasada, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección, que le permitiría desplegar militares para hacer cumplir las leyes nacionales, en respuesta a los disturbios en Minnesota.

Por otra parte, Walz ha movilizado a la Guardia Nacional del estado para apoyar a las agencias policiales locales y a las agencias de gestión de emergencias.