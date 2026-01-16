Trump desiste de enviar tropas a Minnesota... por ahora: Frena uso de la Ley de Insurrección tras protestas

Trump pospuso la invocación de la Ley de Insurrección ante las protestas y tensiones en Minnesota.

El presidente Donald Trump dijo que pospondría la invocación de la Ley de Insurrección después de haber amenazado previamente con utilizarla para desplegar tropas militares estadounidenses en Minnesota.

“No creo que haya ninguna razón en este momento para usarlo”, dijo Trump a los periodistas el viernes al salir de la Casa Blanca.

Aun así, el presidente no descartó usar la ley del siglo XIX más adelante, afirmando: “Si la necesitara, la usaría”. Un día antes, Trump publicó en redes sociales que “instituiría la Ley de Insurrección” si los líderes del estado no lograban sofocar las protestas.

El estatuto de 1807 permite al presidente desplegar tropas militares regulares en territorio estadounidense para la aplicación de la ley nacional durante una insurrección o disturbios civiles, sin la aprobación del Congreso. Se invocó por última vez durante los disturbios de Los Ángeles de 1992.

Gobernador de Minnesota urge a Trump a poner fin a las represalias

La perspectiva de enviar soldados en servicio activo a Minnesota aumentó la tensión en una situación ya de por sí precaria. Manifestantes y agentes federales protagonizaron violentos enfrentamientos en las manifestaciones, desencadenadas por el asesinato a tiros de un ciudadano estadounidense por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las protestas en Minnesota contra los agentes del ICE continúan tras el asesinato de Renee Good. (EFE)

Las imágenes de video mostraron a los oficiales usando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras que el jefe de policía de Minneapolis dijo que algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales y otros proyectiles contra el personal federal.

Los líderes demócratas estatales y locales de Minnesota han condenado la continua presencia de las fuerzas del orden federales en el lugar, alegando que ha causado estragos en sus comunidades. La administración Trump la ha defendido como necesaria para expulsar a los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, instó el jueves a Trump a “detener esta campaña de represalias” e instó a los manifestantes a mantener la paz. Walz no ha hablado directamente con Trump desde que aumentaron las tensiones en las últimas semanas, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente seguía dispuesto a una llamada telefónica.

Corte Suprema frena despliegues militares de Trump

La implementación de la Ley de Insurrección permitiría a Trump eludir la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso del ejército estadounidense para hacer cumplir las leyes nacionales, y marcaría una escalada significativa en su intento de ejercer un mayor control federal sobre las ciudades y los estados gobernados por los demócratas.

Más temprano el viernes, Trump volvió a plantear la idea de invocar la ley, escribiendo en una publicación en redes sociales: “¡El gobernador y el alcalde no saben qué hacer, han perdido totalmente el control y se han vuelto inútiles! Si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz”.

Protesta contra ICE frente a la sede de los tribunales en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero del 2026. (Tom Baker )

Trump lleva años amenazando con aplicar la Ley de Insurrección, pero hasta ahora se ha resistido. Su administración se ha basado en diversos fundamentos legales para desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades controladas por los demócratas, como Los Ángeles, Washington, Chicago y Portland.

Trump ha dicho que enviar tropas a estas ciudades es necesario para mantener el orden y apoyar las redadas federales de inmigración, pero su administración ha enfrentado una serie de reveses legales, incluido un fallo de la Corte Suprema que lo obligó a retirar las tropas de la mayoría de las ciudades en diciembre.

En una decisión de 6 a 3, el tribunal mantuvo vigente un fallo de un tribunal inferior que impedía el envío de soldados a Chicago. La mayoría argumentó que el gobierno no identificó ninguna circunstancia “excepcional” que legalmente se requiera para que las tropas cumplan las leyes. Esta decisión podría impulsar demandas contra otros despliegues de la Guardia.