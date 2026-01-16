Trump amaga con aranceles a países que defiendan a Groenlandia: ‘Necesitamos la isla por seguridad’

El Gobierno de EU estudió la posibilidad de dar hasta 100 mil dólares a cada habitante de la isla de Groenlandia para convencerlos de ser anexados a EU.

El presidente Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a los bienes procedentes de países que se opongan a su intento de tomar el control de Groenlandia.

Su anuncio se dio mientras el Gobierno de Dinamarca recibía en su territorio a legisladores de Estados Unidos, luego de reuniones celebradas esta semana en Washington.

“Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, indicó Trump durante un evento en la Casa Blanca sobre salud. El mandatario no dio más detalles.

Trump tiene a los aranceles como su ‘principal arma’ para presionar a otros países a realizar concesiones económicas y alinearse con sus prioridades de política exterior, y este viernes 16 de enero dio señales de que Groenlandia formará parte de esa estrategia.

A principios de esta semana, el mandatario de EU también amenazó con imponer aranceles de 25 por ciento a los bienes de países que comercien con Irán, aunque hasta ahora no ha llevado a cabo esa medida.

Legisladores republicanos y demócrata se oponen a Trump: ‘Groenlandia no es un activo’

Al mismo tiempo, un grupo de senadores y representantes estadounidenses se reunió este viernes con legisladores del Parlamento danés, mientras que para el sábado 17 de enero están previstas protestas en toda Dinamarca contra los planes de Trump.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, veterana en asuntos del Ártico y una de las críticas más visibles en el Congreso a las ambiciones de Trump sobre Groenlandia, subrayó que la mayoría de los estadounidenses se oponen a adquirir el territorio polar.

“Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo”, mencionó Murkowski a periodistas en Copenhague. “Y creo que eso es lo que se está transmitiendo con esta delegación”.

Dinamarca y Groenlandia buscan respaldo en el Capitolio, lo que podría ayudar a limitar cualquier movimiento futuro de la Casa Blanca para presionar o amenazar a la isla, dado que los legisladores tienen control sobre el gasto federal.

Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeld, funcionarios de Dinamarca y Groenlandia, en su visita a Washington el miércoles 14 de enero. (Graeme Sloan/Bloomberg)

El senador Chris Coons, demócrata por Delaware y quien encabezó la delegación que viajó a Copenhague, apuntó que las conversaciones fueron “buenas y sustanciales”.

“Hablamos con claridad sobre la importancia de que el pueblo de Groenlandia tome sus propias decisiones sobre su futuro”, señaló Coons. “Fue un diálogo constructivo y alentador, y esperamos darle continuidad”.

Dinamarca y Groenlandia siguen en un punto muerto con Estados Unidos sobre el futuro de la isla más grande del mundo, aunque esta semana funcionarios acordaron crear un grupo de trabajo para gestionar la disputa diplomática. Trump ha insistido de forma reiterada en que Estados Unidos necesita controlar el territorio, una ambición que sigue sin resolverse y que ha sido rechazada una y otra vez por daneses y groenlandeses.

“La OTAN ha estado tratando este tema con nosotros en relación con Groenlandia”, reveló Trump a reporteros este viernes. “Si no tenemos Groenlandia, existe un gran vacío en la seguridad nacional”.

¿Qué sabemos de la ley que prohibiría a Trump tomar Groenlandia ‘por la fuerza’?

A principios de esta semana, Murkowski y la demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, presentaron una iniciativa legislativa que prohibiría el uso de fondos del gobierno de Estados Unidos para ocupar o anexar el territorio de un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sin su consentimiento.

“Estamos viviendo tiempos en los que estamos teniendo conversaciones sobre cosas que nunca pensamos que fueran siquiera posibles”, criticó Murkowski en Washington DC, tras una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia.

“Es importante enviar el mensaje de que aquí, en el Congreso, reconocemos y apoyamos la soberanía del pueblo de Groenlandia, y que les mostramos respeto como pueblo”, añadió.