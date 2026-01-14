Dinamarca ‘se la cumple’ a Trump: Envía comando a Groenlandia y mandará más militares para ‘defenderse’

Dinamarca envió un comando de avanzada a Groenlandia para preparar la llegada de más efectivos militares a este territorio autónomo danés con el que pretende hacerse Estados Unidos con el argumento de la seguridad nacional, según informó este miércoles 14 de enero la televisión pública danesa ‘DR’.

Según ‘DR’, la tarea de ese comando es encargarse de la logística necesaria para poder acoger eventualmente más tarde las fuerzas principales.

Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes 12 de enero por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas por ‘DR’, que no ha podido confirmar si la llegada de esa aeronave está relacionada con un refuerzo de la presencia militar danesa en la isla ártica.

¿Cuánto dinero gastará Dinamarca para aumentar la seguridad de Groenlandia?

Dinamarca anunció en el último año una partida de unos 42 mil millones de coronas danesas (unos 6 mil millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance.

‘No es momento de hablar de independencia’, dice el presidente de Groenlandia

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cree que la situación creada por las amenazas de Estados Unidos para hacerse con este territorio autónomo danés hace que no sea conveniente hablar de independencia, sino de unidad dentro del Reino de Dinamarca.

“No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros”, señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa ‘KNR’ y el medio digital ‘Sermitsiaq’.

No hablar de independencia no significa desterrar esa idea, explica Nielsen, que añade que “ahora y aquí somos parte del Reino de Dinamarca y estamos juntos. Es muy importante en esta grave situación”.

“Groenlandia no se puede comprar, los groenlandeses no se pueden comprar. El derecho a la autodeterminación es nuestro, otros países no tienen que intentar influirnos. Y hay acuerdo total sobre eso en el Gobierno. Ése es el mensaje que tenemos para Estados Unidos”, afirmó el presidente groenlandés.