‘Obsesión’ de Trump por Groenlandia ‘golpea’ a Dinamarca: Su moneda entra en ‘zona de intervención’

La incertidumbre en torno a los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Groenlandia ha llevado a la corona danesa a su nivel más débil en seis años, alimentando la especulación de que el banco central podría intervenir para respaldar la divisa.

La moneda se ha convertido en una vía para que los inversionistas apuesten sobre la posibilidad de que la administración estadounidense tome control del territorio —actualmente bajo soberanía de Dinamarca—, junto con toda la turbulencia geopolítica que ello implicaría.

Al mismo tiempo, la corona es una divisa administrada, y el banco central danés cuenta con reservas superiores a 100 mil millones de dólares, que puede utilizar para mantenerla dentro de su banda de cotización.

¿Por qué se está debilitando la corona danesa?

La corona se está acercando a la llamada “zona histórica de defensa” de 7.48 por euro, de acuerdo con Olivier Korber, estratega de Société Générale SA.

El banco central permite que la moneda fluctúe dentro de una banda alrededor de un tipo de cambio fijo de 7.46038 coronas por euro. Si bien las autoridades monetarias han intervenido con frecuencia en el pasado, no han ingresado al mercado cambiario desde enero de 2023.

“Las tensiones directas entre Estados Unidos y Dinamarca han puesto a la corona danesa en el centro de atención como un posible barómetro del riesgo relacionado con Groenlandia”, escribió el viernes Francesco Pesole, estratega de divisas en ING Groep NV.

¿Qué han desencadenado los dichos de Trump sobre Groenlandia?

Altos diplomáticos de Groenlandia, Dinamarca y Alemania se reunirán con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que Trump endureciera la semana pasada su retórica sobre tomar control de la isla estratégica.

Los riesgos también se reflejan en los mercados de derivados, donde los contratos forward a un año —que anticipan dónde podría cotizar la moneda dentro de 12 meses— muestran a la corona cerca de su nivel más débil en 10 meses.

“Si aumenta esta presión en torno a Groenlandia, la moneda probablemente se volverá más vulnerable”, señaló Michael Pfister, estratega cambiario de Commerzbank. No obstante, agregó que el Banco Nacional de Dinamarca dispone de amplias reservas en divisas y “probablemente no tolerará una depreciación significativa”.

Más allá de una intervención directa, el banco central podría elevar las tasas de interés para defender el tipo de cambio fijo, aunque los estrategas consideran que esta posibilidad sigue siendo baja.

“Un alza de tasas sería una opción de último recurso, en caso de que se materialicen riesgos extremos relacionados con Groenlandia y tengan consecuencias más amplias”, afirmó Roberto Cobo García, jefe de estrategia cambiaria del G-10 en BBVA.