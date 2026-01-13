‘La gente no duerme, los niños tiene miedo’: Trump provoca pánico en Groenlandia por obsesión con la isla

Trump afirma que quiere el control de Groenlandia para aumentar la seguridad de Estados Unidos.

Es “inconcebible” que Estados Unidos estudie la posibilidad de tomar Groenlandia, un aliado de la OTAN e instó al gobierno del presidente Donald Trump a escuchar las voces de la nación insular del Ártico.

Naaja Nathanielsen, ministra de negocios y recursos minerales de la isla, expresó que la población de Groenlandia está “muy, muy preocupada” por la retórica de Estados Unidos.

Habló un día antes de una reunión clave en Washington de los ministros de relaciones exteriores del territorio danés semiautónomo y Dinamarca con altos funcionarios estadounidenses, en un momento de crecientes tensiones entre los aliados debido al deseo de la administración estadounidense de controlar el territorio.

“La gente no duerme, los niños tienen miedo, y esto lo llena todo en estos días. Y realmente no podemos entenderlo”, manifestó Nathanielsen en una reunión con legisladores en el Parlamento británico.

Groenlandia ofrece a Trump aumentar cooperación en seguridad

Nathanielsen agregó que los groenlandeses entienden que Estados Unidos considera a Groenlandia como parte de su esfera de seguridad nacional.

“Lo entendemos. Queremos trabajar con ello”, afirmó, añadiendo que “entendemos la necesidad de un mayor monitoreo en el Ártico como consecuencia de la creciente inseguridad geopolítica”.

Nathanielsen señaló que Groenlandia comprende la necesidad de “sacudir las cosas, de hacer las cosas de manera diferente... Pero creemos que se puede hacer sin el uso de la fuerza”.

Fuentes con conocimiento del asunto revelaron que el Gobierno de Trump estaría dispuesto a pagar hasta 100 mil dólares a cada habitante de Groenlandia para hacerse con la isla. (Generada con IA)

Remarcó que “es simplemente inconcebible entender” que Groenlandia podría enfrentar la perspectiva de ser vendida o anexada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán con los ministros de relaciones exteriores de Dinamarca y Groenlandia el miércoles 14 de enero en la Casa Blanca para discutir el interés de Trump en adquirir la isla, según un funcionario estadounidense y dos fuentes familiarizadas con los planes.

OTAN ‘rehúye’ a mediar en tensión entre Trump y Groenlandia

En una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que Groenlandia no está en venta y no quiere ser propiedad de Estados Unidos ni estar gobernada por Washington.

Frederiksen también subrayó la disposición de Dinamarca a invertir en la seguridad del Ártico. Admitió que no ha sido fácil enfrentarse a una presión inaceptable de un aliado cercano y que existen muchos indicios de que la parte más difícil está por venir.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se negó a participar en la disputa, e insistió en que no era su papel intervenir.

“Nunca, jamás comento cuando hay discusiones dentro de la alianza”, declaró Rutte ante el Parlamento Europeo en Bruselas. “Mi papel es asegurarme de que resolvamos los problemas”.

Afirmó que la organización militar, compuesta por 32 naciones, debe centrarse en proporcionar seguridad en la región ártica, que incluye Groenlandia. “Cuando se trata de la protección del Alto Norte, ese es mi papel”.

Las tensiones aumentaron este mes mientras Trump y gobierno impulsan el tema y la Casa Blanca considera una serie de opciones, incluida la fuerza militar, para adquirir Groenlandia. Trump reiteró su argumento de que Estados Unidos necesita “tomar Groenlandia” o, de lo contrario, Rusia o China lo harían, en comentarios hechos el domingo a bordo del Air Force One.