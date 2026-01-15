OTAN echa una mano a Groenlandia: Envía militares de Alemania, Francia y Reino Unido a la isla

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. (Bloomberg).

Alemania asumirá el liderazgo entre las naciones europeas que enviarán personal militar a Groenlandia, después de que Dinamarca dijera que su reunión con altos funcionarios de EU, decididos a controlar la mayor isla del mundo, dejó en evidencia que persiste un “desacuerdo fundamental”.

La decisión de despachar refuerzos al territorio ártico tan pronto como esta misma semana subraya la urgencia con la que los países europeos buscan responder a las amenazas de EU sobre Groenlandia.

Una reunión en Washington entre los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, con el vicepresidente estadounidense, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, no logró disipar el fantasma de una toma de control por parte de EU.

¿Cómo defenderá Alemania a Groenlandia?

El jueves, una “misión exploratoria” alemana de 13 soldados llegará a Nuuk, mientras los países europeos comienzan a definir cómo garantizar la seguridad en la región.

Su tarea será “explorar las condiciones marco para posibles aportes militares destinados a apoyar a Dinamarca en la seguridad de la región, por ejemplo en capacidades de vigilancia marítima”, según un comunicado del ministerio de Defensa alemán.

Francia participará esta semana en ejercicios conjuntos en Groenlandia, de acuerdo con la oficina de prensa del ministerio de Defensa, que no brindó más detalles.

Además, Suecia enviará “varios oficiales”, Noruega a dos personas y el Reino Unido a un oficial. El grupo de reconocimiento visita la isla antes del ejercicio de entrenamiento planificado “Arctic Endurance”, dijo a los periodistas en Suecia el ministro de Defensa británico, John Healey.

Dinamarca señaló el miércoles que el ejercicio con aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se convertirá en una instancia permanente.

Las delegaciones europeas enviadas a Groenlandia —tras un pedido de Dinamarca— son una señal de que los daneses buscan demostrarle a Trump que se están tomando en serio los asuntos de seguridad, en un intento por apaciguar la amenaza de una toma de control por parte de EU.

Y aunque los movimientos de las tres economías europeas más grandes y poderosas no implican cifras que puedan caracterizarse como despliegues, la intención —mientras calibran cómo plantarse frente a Trump sin provocarlo— es demostrar que pueden respaldar a un aliado que está siendo presionado.

“Hay que hacer más en el Ártico”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, a periodistas tras las conversaciones del miércoles. “Eso ahora parece estar ocurriendo”.

“Todavía estamos, en realidad, esperando un compromiso más fuerte de Estados Unidos, lo cual es la paradoja”, añadió Rasmussen.

¿Por qué Dinamarca y Groenlandia se reunieron con altos mandos de EU?

Para Dinamarca y Groenlandia, la reunión con Vance y Rubio fue un intento de convencer al gobierno de EU de que no hay necesidad de tomar el control de la isla ártica —un territorio semiautónomo bajo el Reino de Dinamarca— como ha amenazado el presidente Donald Trump.

En los medios daneses, el encuentro fue presentado como uno de los momentos más decisivos para el Reino desde la Segunda Guerra Mundial.

Según Dinamarca, los funcionarios acordaron establecer un grupo de trabajo que se reunirá en las próximas semanas para trazar el camino a seguir, pero EU se abstuvo de retroceder en sus demandas.

Consultado sobre Groenlandia en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que sería informado sobre la reunión después de ese evento, pero reiteró que “la necesitamos por seguridad nacional, y eso incluye a Europa”, y que “si no entramos nosotros, Rusia va a entrar y China va a entrar”.

“No puedo confiar en que Dinamarca sea capaz de defenderse por sí sola”, afirmó Trump.

Los daneses sostienen que un acuerdo integral de defensa que data de 1951 ya permite a EU utilizar el territorio según sus necesidades defensivas, lo que volvería inútil cualquier toma de control. Sobre esa base, Dinamarca intentó convencer a EU, sin éxito.

Bloomberg informó el domingo que Alemania planea proponer la creación de una misión conjunta de la OTAN para monitorear y proteger los intereses de seguridad en la región ártica.

“Nuestros aliados en Europa están listos”, dijo Rasmussen. “Varios de nuestros socios más cercanos de la OTAN, junto con Dinamarca, están asumiendo de inmediato la responsabilidad de establecer una presencia más fuerte en Groenlandia”.