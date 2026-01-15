Groenlandia ‘reprocha’ a Dinamarca que no tomara en serio amenazas de Trump: ‘Queremos autodeterminación’

La diputada groenlandesa Aki Matilda Høegh-Dam reprochó este jueves 15 de enero a Dinamarca de no tomarse en serio este territorio autónomo danés hasta las amenazas vertidas en el último año por el presidente estadounidense, Donald Trump, de ‘apoderarse’ de la isla.

“Sólo nos han escuchado por la presión de Estados Unidos, así que también ha habido algo bueno en todo esto. Pero me apena que hayamos tenido que llegar hasta aquí para que nos tomasen en serio”, dijo en una comparecencia ante la prensa internacional en Copenhague.

Høegh-Dam -una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés y que representa al Naleraq, la fuerza opositora más partidaria de una independencia rápida- calificó de “enorme paso” que la ministra de Exteriores groenlandesa participara ayer en una reunión en Washington de alto nivel junto a su colega danés.

“Queremos más autodeterminación y lo que pasó ayer prueba que Dinamarca no puede decidir sola el futuro de Groenlandia. No se puede hablar del pueblo groenlandés sin que esté presente”, dijo.

No obstante, defendió cómo Groenlandia debería poder mantener reuniones con otros actores internacionales sin la presencia de Dinamarca y que eso supondría un mayor nivel de confianza mutua.

¿Qué acordó Dinamarca con EU para ‘calamar’ a Trump sobre Groenlandia?

Tras la reunión con funcionarios de Washington, Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, pero respetando las líneas rojas danesas.

“Ahora mismo estamos en un momento crítico y confiamos en que el Gobierno groenlandés hará lo correcto para el pueblo groenlandés”, dijo la diputada, cuyo partido -segunda fuerza parlamentaria- ha criticado anteriormente al Ejecutivo autonómico por su falta de acción.

Høegh-Dam cree que lo importante ahora es conocer los intereses “reales” de Estados Unidos y admitió que es “difícil” saber qué piensa Trump, si bien resaltó que “no vamos a vender nuestro país para ser parte de otro”.

“La cuestión de la independencia es mucho más compleja, se ha simplificado mucho. Elegimos al pueblo groenlandés primero, pero también queremos cooperar con Dinamarca, Estados Unidos y otras naciones”, declaró.

El refuerzo de la presencia militar en Groenlandia anunciado ayer por Copenhague, que no quiso especular sobre una posible intervención militar estadounidense, ha sido recibido con “cierta preocupación” en Groenlandia, que ha pasado de ser una zona de bajo a alto riesgo, sostiene la diputada.

“Sean soldados daneses, estadounidenses u de otro país, no dejan de ser extranjeros. Es necesario un diálogo claro y directo con la gente”, dijo Høegh-Dam, partidaria de que las maniobras militares se realicen en zonas no pobladas.