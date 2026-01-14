Pituffik, la historia de la base que EU construyó en Groenlandia por ‘miedo’ a ataques nucleares soviéticos

La base militar de Pituffik es la más al norte bajo control de Estados Unidos en todo el mundo.

Groenlandia está en la mira de Estados Unidos y de Europa, ya que luego del aumento de las tensiones con el presidente Donald Trump, quien intenta comprar la isla, los aliados europeos se mueven para incrementar su seguridad.

Suecia, Noruega y Francia son algunos de los países que incrementaron su presencia militar en Groenlandia, regida bajo el Gobierno de Dinamarca, mientras que Estados Unidos amenaza con la intervención y exige el control de la isla.

El ejército estadounidense tiene una base militar en Groenlandia, conocida como Pituffik, que construyó bajo el temor de un ataque nuclear de la extinta Unión Soviética.

Esta es la historia de la base militar Pituffik de Estados Unidos en Groenlandia

En 1951, Estados Unidos estableció la base aérea John Thule en Groenlandia, en la región ártica, a unos mil 300 kilómetros del Polo Norte.

Para 2023 se convirtió en la base militar Pituffik, que significa ‘el lugar donde atamos los perros’, y tiene la misión de vigilar el espacio aéreo, alertar sobre posibles ataques con misiles y controlar los satélites de Defensa estadounidenses.

Para su construcción, Estados Unidos desplazó a las poblaciones indígenas, y Dinamarca tardó décadas en reconocer que los afectados merecían compensaciones económicas.

Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exterior de Dinamarca, explicó este miércoles 14 de enero que Estados Unidos llegó a tener 17 bases militares y hasta 10 mil elementos del Ejército en Groenlandia; sin embargo, ahora solo tiene en su poder la base de Pituffik y unos 200 elementos, así como otros 450 trabajadores.

Pituffik se convirtió en la base militar más importante de Estados Unidos en Groenlandia porque es la que tiene más al norte.

Su objetivo, en la Guerra Fría contra Rusia, fue detectar a tiempo posibles ataques con misiles nucleares desde la Unión Soviética, para así facilitar una respuesta.

Además del ‘miedo’ de un ataque con armas nucleares, Estados Unidos teme desde hace décadas por la captura de Groenlandia, debido a que en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi la controló.

El temor no solo es de Estados Unidos, sino de la OTAN, ya que desde 1949 estableció una cooperación con Dinamarca en materia de defensa para evitar que volvieran a capturar la isla.

Con esta base militar, Estados Unidos cuenta con dos radares para vigilar Rusia, así como el alcance para dispararle misiles al país gobernado por Vladimir Putin.

La vida en la base militar implica enfrentarse a condiciones extremas de -34 grados, pocas horas de sol y estar a 100 kilómetros de la población de Qaanaaq, que es la más cercana.

Además de las actividades militares, desde su creación, la base de Pituffik le sirve a la NASA para investigar la pérdida de hielo desde el Ártico.

¿Por qué es tan importante la base militar Pituffik de Groenlandia?

Sin el riesgo de la Unión Soviética, para Estados Unidos aún es de suma importancia mantener la base militar Pituffik de Groenlandia, ya que si desde hace décadas era capaz de detectar e incluso interceptar misiles intercontinentales, ahora es clave para informar sobre los lanzamientos de misiles hipersónicos de China y Rusia.

Los misiles hipersónicos viajan a cinco veces la velocidad del sonido, y no existe tecnología con la que se puedan detener; sin embargo, bases como Pituffik son importantes para la información oportuna y para disuadirlos.

Troy J. Bouffard explicó a la BBC en marzo del año pasado que Estados Unidos está enfocado en mantener la seguridad, y Donald Trump es consciente de que los misiles hipersónicos, así como la aproximación por el ártico “son una amenaza enorme”.

Pituffik, por ahora, es una “solución geográfica, especialmente por las ventajas militares y de vigilancia que ofrece.”

“El Ártico era, durante la guerra fría, la vía más corta de ataque a Estados Unidos con misiles balísticos intercontinentales de la Unión Soviética, y sigue siéndolo para cualquier adversario que quiera atacar a Estados Unidos hoy día”, agregó Bouffard.