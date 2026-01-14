Suecia y Noruega refuerzan presencia militar en Groenlandia: Enviarán elementos ante presión de Trump

Donald Trump quiere hacerse 'por las buenas o por las malas' con la isla. (Foto: EFE)

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia varios oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares, mientras que Noruega enviará también a dos militares.

“Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados”, escribió Kristersson en X.

“Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas”, detalló.

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, declaró a la agencia NTB que su país contribuirá con el envío de dos militares con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación entre los aliados.

“Ahora mismo hay un diálogo en la OTAN sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, también en las zonas en y alrededor de Groenlandia. Todavía no se han sacado conclusiones, pero estamos realizando valoraciones en coordinación con los aliados”, dijo Sandvik a este medio.

Países aumentan presencia militar en Groenlandia tras dichos de Trump

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse “por las buenas o por las malas” con la isla.

“El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, señaló el Ministerio de Defensa danés.

Entre las posibles actividades que se realizarán este año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

Buscan mostrar que Groenlandia no está sola

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se han reunido este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro en el que ejerció de anfitrión el vicepresidente, JD Vance.