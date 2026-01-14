Dinamarca y EU crearán grupo para definir futuro de Groenlandia... pero Trump exige control de la isla

Funcionarios de Groenlandia y Dinamarca se reunieron en Washington con el vicepresidente de EU, JD Vance, y acordaron la creación de un equipo de trabajo para definir el futuro de la isla. (EFE)

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

En tanto, el presidente Donald Trump incrementó la presión tras sugerir que la OTAN debería ayudar a Estados Unidos a adquirir la isla más grande del mundo. Afirmó que cualquier escenario distinto al control estadounidense resulta inaceptable.

Mientras los altos funcionarios sostenían conversaciones en Washington, Dinamarca anunció planes para aumentar su presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte. Trump justificó sus llamados a tomar el control del territorio al reiterar que China y Rusia mantienen interés estratégico en Groenlandia.

Trump justifica control de Groenlandia por Seguridad Nacional

Horas antes del encuentro, Trump reiteró en su red social que Estados Unidos “necesita Groenlandia con el propósito de la Seguridad Nacional”. Añadió que “la OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos” y advirtió que, de no hacerlo, Rusia o China avanzarían en ese objetivo. “¡Y ESO NO VA A SUCEDER!”, escribió.

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS”, afirmó Trump. “Cualquier cosa salvo eso es inaceptable”.

En respuesta, representantes de Groenlandia en Estados Unidos y Canadá publicaron en redes sociales: “¿Por qué no nos preguntan a nosotros?”, y subrayaron que una minoría de los habitantes de la isla respalda la idea de integrarse a Estados Unidos.

En Copenhague, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, anunció un incremento en la “presencia militar y actividad de ejercicios” en el Ártico y el Atlántico Norte, con el objetivo de “estrechar la cooperación con nuestros aliados”.

Durante una conferencia de prensa, Poulsen señaló que el refuerzo militar resulta necesario en un contexto de seguridad en el que “nadie puede predecir lo que sucederá mañana”.

“Esto significa que a partir de hoy y en el tiempo venidero habrá una mayor presencia militar en y alrededor de Groenlandia con aviones, buques y soldados, incluidos otros aliados de la OTAN”, precisó.

El ministro confirmó la llegada de fuerzas aliadas, aunque evitó detallar qué países participan, al señalar que cada gobierno anunciará su contribución.

Previamente, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, informó en la red social X que “algunos oficiales de las Fuerzas Armadas Suecas están llegando a Groenlandia hoy” como parte de un contingente multinacional. “Juntos prepararán actividades dentro del ejercicio danés Operación Resistencia Ártica”, indicó.

Residentes de Groenlandia condenan injerencia de EU

En la principal calle de Nuuk, periodistas internacionales consultaron a residentes sobre una crisis que, según la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, podría poner en riesgo la cohesión de la OTAN.

Tuuta Mikaelsen, estudiante de 22 años, declaró a The Associated Press que espera que las autoridades estadounidenses reciban el mensaje de “retirarse”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó el martes que, “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la Unión Europea”.

Cuestionado sobre esas declaraciones, Trump respondió: “No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada sobre él. Pero eso va a ser un gran problema para él”.

¿Cuál es el interés de Trump sobre Groenlandia?

Groenlandia posee relevancia estratégica debido al deshielo acelerado por el cambio climático, que abre rutas comerciales más cortas hacia Asia y facilita el acceso a minerales críticos utilizados en tecnología y telecomunicaciones.

Trump afirmó que la isla resulta “vital” para el sistema de defensa antimisiles Golden Dome y sostuvo que la presencia de embarcaciones rusas y chinas justifica su interés en el territorio.

Expertos y habitantes de Groenlandia cuestionaron esa versión.

“Los únicos chinos que veo son cuando voy al mercado de comida rápida”, comentó Lars Vintner, ingeniero de calefacción. Señaló que navega y caza con frecuencia y que nunca observa barcos rusos o chinos.

Su amigo Hans Nørgaard coincidió y afirmó que “lo que ha salido de la boca de Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía”.

Dinamarca recordó que Estados Unidos ya mantiene presencia militar en la isla y que puede ampliar sus bases conforme al tratado de 1951, el cual otorga a Washington derechos para establecer instalaciones militares con el consentimiento de Copenhague y Groenlandia.

Por ese motivo, “la seguridad es solo una excusa”, opinó Vintner, al considerar que el interés real de Trump se centra en los recursos naturales no explotados.

Mikaelsen subrayó que los groenlandeses reciben beneficios por su vínculo con Dinamarca, como atención médica, educación y becas, y afirmó: “No quiero que Estados Unidos nos quite eso”.

Más esfuerzos diplomáticos

Løkke Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, sostendrían reuniones posteriores con senadores del Caucus Ártico.

Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense también viaja a Copenhague esta semana para dialogar con autoridades danesas y groenlandesas.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, informó a la emisora RTL que Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero.

“Atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos. Escucho cada vez más voces en Estados Unidos que dicen esto”, declaró Barrot. “Así que este chantaje debe cesar”.

Con información de EFE.