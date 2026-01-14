EU evacúa tropas de base militar en Qatar: Alertan que Trump prepara ataques en Irán tras romper diálogo

El Gobierno de Qatar confirmó este miércoles la salida de “algunos efectivos” de Al Udeid, la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, y afirmó que esta medida se está tomando “en el marco de las tensiones que están teniendo” Donald Trump con Irán.

“Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”, dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington.

Qatar hizo referencia así a “los informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid” y de otras en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán.

Ayer, Trump aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país persa, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán tras suspender diálogo

El equipo del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump se reunió para preparar opciones militares en Irán que el mandatario estadounidense podría ordenar en los próximos días, según indicó una fuente cercana a la reunión Washington Post.

El vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por ciudades de todo el país.

El encuentro se da después de que Trump dijera este martes que ha ordenado cancelar “todas las reuniones” con funcionarios de Teherán y de que el enviado del presidente a Oriente Medio Steve Witkoff suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo.

Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados y ayer mismo indicó que “la ayuda estaba en camino” en relación a las movilizaciones.

Según indicaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que un ataque militar, similar al bombardeo de instalaciones nucleares de junio, entraña un alto riesgo de fallo de cálculo o de material inteligencia erróneo.