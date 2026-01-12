Tregua comercial de EU con China ‘se tambalea’ tras aranceles de Trump a países socios de Irán

Donald Trump y China podrían volver a la 'guerra' comercial en caso de que continúen los aranceles a aliados comerciales de Irán.

El anuncio del presidente Donald Trump de nuevos aranceles a los productos de países que comercian con Irán podría alterar la tregua comercial de un año de Estados Unidos con China, el principal comprador mundial de petróleo iraní.

“Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América”, publicó Trump en redes sociales el lunes. Añadió que el nuevo arancel entrará en vigor de inmediato, sin proporcionar detalles sobre el alcance ni la implementación de los cargos.

La amenaza de Trump, días después de ofrecer petróleo de Venezuela a China, “pone de relieve la fragilidad de la tregua comercial entre Washington y Pekín”, declaró Wendy Cutler, exnegociadora comercial estadounidense de alto nivel, actualmente en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática. “Incluso si Trump no lleva a cabo esta amenaza arancelaria, ya se ha dañado nuestra relación bilateral y la confianza que ambas partes han estado intentando forjar”.

Trump y el líder chino, Xi Jinping, alcanzaron una tregua en su disputa comercial durante una reunión en Corea del Sur en octubre, un pacto que otorga a Estados Unidos acceso a tierras raras. China domina la producción de minerales esenciales para la fabricación de bienes tecnológicos y armas militares, y había impuesto restricciones a la exportación durante el conflicto.

El arancel promedio estadounidense sobre los productos chinos se redujo del 40.8 por ciento al 30.8 por ciento tras el acuerdo de tregua alcanzado entre ambas partes en octubre, según Bloomberg Economics. Ahora, la amenaza de nuevos aranceles de Trump podría poner en peligro dicho acuerdo justo cuando Trump planea visitar Pekín en abril.

En agosto del año pasado, el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, restó importancia a la idea de imponer más aranceles a China por su compra de petróleo ruso. “Tenemos aranceles de más del 50 por ciento sobre China”, declaró Navarro en aquel momento. “No queremos llegar a un punto en el que nos perjudiquemos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio de China no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el martes.

Irán ha sido durante mucho tiempo un punto álgido en las relaciones entre Estados Unidos y China, con ambos países tomando posiciones opuestas en el conflicto de Oriente Medio. Si bien Washington ha respaldado durante mucho tiempo a Israel y Arabia Saudí, Pekín se ha acercado a Irán, actuando como un salvavidas para la economía de Teherán al absorber cerca del 90 por ciento de los envíos de petróleo del país. En septiembre, Xi se reunió con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en Pekín y se comprometió a fortalecer los lazos comerciales y de inversión.

Si bien China no ha comprado oficialmente crudo iraní desde junio de 2022, los flujos de señales de proveedores de datos y operadores externos se han mantenido firmes a pesar de las sanciones estadounidenses. Esto se debe a que China ha construido una cadena de suministro fuera del control occidental que sustenta importaciones de más de un millón de barriles diarios.

El petróleo iraní, vendido con un gran descuento, es vital para el sector privado de refinación de China y una fuente crucial de combustible para su economía. El crudo suele almacenarse en alta mar a su llegada. A finales de diciembre, esos volúmenes alcanzaron su máximo en dos años y medio, superando los 50 millones de barriles, según datos de la empresa de análisis y seguimiento de buques Kpler Ltd.

La administración Trump ha renovado su campaña de “máxima presión” contra Irán, sumido en una serie de protestas, amenazando con sanciones a los compradores de petróleo y productos petroquímicos iraníes.

Pero en junio, el presidente estadounidense también dio luz verde a China para que siguiera comprando petróleo iraní. Este anuncio sorprendió tanto a los comerciantes de petróleo como a los funcionarios de su propio gobierno, ya que el presidente pareció socavar la política de Washington hacia Irán durante múltiples administraciones, que buscaban recortar la principal fuente de ingresos del régimen al prohibir su principal exportación.

Las importaciones oficiales de China desde Irán cayeron casi un 28 por ciento interanual en los primeros 11 meses de 2025, hasta los 2 mil 860 millones de dólares, según los últimos datos de las aduanas chinas. Entre los principales productos importados se encuentran materiales plásticos como el polietileno, metales como el mineral de hierro y el mineral de zinc, y productos químicos como los alcoholes acíclicos, ampliamente utilizados como disolventes industriales en pinturas y productos de limpieza.

Las exportaciones a Irán se contrajeron casi un 23 por ciento en el mismo período, alcanzando los 6 mil 200 millones de dólares, según datos de las aduanas chinas. Los envíos incluyen principalmente compresores de refrigeración y aire acondicionado, automóviles, teléfonos, motores y generadores eléctricos. El comercio bilateral con Irán, que acusó injerencismo de EU e Israel, representa menos del 0.2 por ciento del total de China, según cifras oficiales.