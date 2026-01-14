Corte decide legalidad de aranceles de Trump: ¿México debería pedir reembolsos? Esto dice un experto

Trump ha aplicado aranceles contra el acero y aluminio de México, así como a los autos armados en nuestro país.

Los países sometidos a los aranceles de Donald Trump, como México, harían bien en mantener la “calma” si la Suprema Corte los anula y el presidente se ve obligado a cambiar el rumbo de la piedra angular de su estrategia de negociación.

“En cierto sentido, lo mejor es simplemente seguir como si nada”, dijo Sam Lowe, socio de Flint Global en Londres y director de su área de comercio y acceso a mercados, en una entrevista en Bloomberg TV este miércoles 14 de enero.

“No espero que muchos gobiernos sean abiertamente críticos o que salgan a gritarlo”, añadió.

Mercados apuestan a que Suprema Corte anulará aranceles de Trump

Los mercados de apuestas apuntan a una derrota de Trump, y Bloomberg Intelligence mantiene una probabilidad de 60 por ciento de que el tribunal falle en contra del uso que Trump ha hecho de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

El principal argumento para guardar silencio es que, si la administración de Trump es obligada a abandonar sus facultades actuales, se espera que recurra a otros herramientas legales para mantener los aranceles.

Esa transición podría dejar a los países expuestos a sanciones más severas por parte de Estados Unidos si intentan usar el caso judicial como palanca para reabrir acuerdos comerciales ya vigentes y ‘despiertan la ira’ de Trump.

“Van a seguir preocupados por sus exportaciones de autos, van a seguir preocupados por sus exportaciones de acero y van a seguir preocupados por futuros aranceles a los productos farmacéuticos”, apuntó Lowe. “No necesariamente van a querer provocar al presidente sugiriendo que los acuerdos preexistentes deben renegociarse”.

¿Qué acuerdo comercial de Trump estaría en riesgos si anulan aranceles?

La excepción —y la que Lowe subrayó que observará con mayor atención— es la Unión Europea, que aún no ha implementado algunas de sus promesas de reducción arancelaria contenidas en el acuerdo alcanzado con Trump en Escocia en julio de 2025.

Casi seis meses después de que se anunciara el acuerdo, esas medidas siguen avanzando por el proceso legislativo.

“Si la base legal de los aranceles de Trump es anulada, sospecho que veremos a muchos eurodiputados y políticos europeos ser bastante vocales y hostiles a la idea de cumplir con sus propios compromisos”, pronosticó Lowe.

Esto probablemente no ocurrirá en el caso del Reino Unido, Japón y Corea del Sur, añadió.

Lowe ofreció un consejo similar de perfil bajo a las empresas —cientos de las cuales han demandado al gobierno de Estados Unidos con la esperanza de obtener reembolsos si el tribunal falla en contra de Trump—, ya que podría haber presión política del presidente contra ejecutivos que busquen recuperar ese dinero mediante un proceso de reembolsos que probablemente será complicado y largo.

“Creo que lo que vamos a ver es una cantidad increíble de incertidumbre si estos aranceles son anulados”, mencionó. “No vamos a tener claridad sobre los distintos instrumentos legales, no vamos a tener claridad sobre los niveles arancelarios, y también veremos cómo algunos productos se cuelan entre las grietas con el paso del tiempo, lo que podría crear nuevas oportunidades”.