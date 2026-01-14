Irán ‘dobla la apuesta’: Amenaza con atacar bases militares de EU si Trump lanza ofensiva

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

“Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, amenazó el responsable de Defensa este miércoles 14 de enero, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a Estados Unidos en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”.

“La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos” si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump, quien puso aranceles del 25 por ciento a socios de Irán, atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de Estados Unidos en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Irán celebró este miércoles los funerales por los más de cien miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante las protestas que han sacudido el país desde el pasado 28 de diciembre, contra las que se ha ejercido una brutal represión, especialmente el jueves y el viernes pasados.

Los cuerpos de más de cien efectivos de los cuerpos de seguridad serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.

Este medio oficial llamó a la participación masiva de los ciudadanos en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el Gobierno iraní culpa a Estados Unidos e Israel.

Los funerales tienen lugar mientras Irán va recuperando poco a poco la normalidad después de que el jueves fueran cortadas todas las comunicaciones con el exterior y se desplegara un enorme dispositivo policial por todo el país, especialmente en Teherán.

Las protestas en Irán que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, que derivó en ataque contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo ayer haber confirmado la muerte de un total de mil 850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16 mil 700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.