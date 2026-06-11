Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo: Estos son los puntos de acceso para ver el México vs. Sudáfrica

A unas horas de que arranque el Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la apertura del Fan Fest en el Zócalo de la CDMX para que los aficionados disfruten de los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

La mandataria capitalina, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales este jueves 11 de junio, invitó a los chilangos a acudir al corazón de la ciudad para acompañar con entusiasmo a la Selección Mexicana y vivir el partido México vs. Sudáfrica.

Además, Clara Brugada Molina confirmó que estará en el Fan Fest alrededor del mediodía.

¿Qué calles serán los puntos de acceso para ingresar al Fan Fest en el Zócalo de CDMX?

Clara Brugada informó que el acceso principal al Fan Fest será por la calle 20 de Noviembre y Pino Suárez, donde se abrirán las puertas para recibir a los aficionados.

También recordó que la Ciudad de México contará con 18 festivales futboleros distribuidos en distintas alcaldías, con el objetivo de que más personas puedan seguir los encuentros mundialistas cerca de sus hogares.

“Vengan aquí, con pantallas gigantes para poder disfrutar. Recuerden también que hay 18 festivales futboleros que te esperan a lo largo y ancho de la ciudad”, señaló la jefa de Gobierno.

El anuncio se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la realización del Fan Fest en el Zócalo no estaba completamente garantizada debido a la presencia de los maestros de la CNTE en el Centro Histórico.

¿La entrada al Fan Fest del Zócalo tiene costo? De acuerdo con la FIFA, el acceso para ver el Mundial 2026 es gratuito y abierto al público en general. Los asistentes pueden ingresar en cualquier momento durante el horario de apertura, siempre y cuando el recinto no haya alcanzado su capacidad máxima.

Además, la FIFA aclaró que no existe la necesidad de realizar un registro previo ni de adquirir boletos para acceder al evento.