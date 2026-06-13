Gran Desfile Mundialista CDMX EN VIVO HOY: Horario, recorrido, actividades y todo lo que debes saber

Entre tradiciones prehispánicas y homenajes a leyendas del futbol, el desfile mundialista de la CDMX buscará celebrar la llegada de la Copa del Mundo 2026 a nuestro país. [Fotografía. Cuartoscuro]

Luego de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde cantaron Shakira, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules, aún nos queda mucho show, pero ahora en las calles de la Ciudad de México.

La capital del país vive este sábado el Gran Desfile Mundialista, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de que miles de aficionados y turistas extranjeros conozcan la diversidad cultural de México y la pasión que despierta el futbol entre sus habitantes.

Con carros alegóricos inspirados en el Día de Muertos, danzas y vestimentas folclóricas, así como homenajes a leyendas del futbol como Diego Armando Maradona y Pelé, Paseo de la Reforma se convertirá en el escenario de una gran celebración para conmemorar el arranque del Mundial 2026 en México.

Las autoridades capitalinas adelantaron que el desfile es gratuito y forma parte de la llamada Fiesta del Mundial, un programa que contempla cientos de actividades culturales y deportivas para que los aficionados puedan vivir el torneo más allá de las tribunas del Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo se realizará y cuál será la ruta del Gran Desfile Mundialista en la CDMX?

El Gran Desfile Mundialista se realiza este sábado 13 de junio a partir de las 13:00 horas. El recorrido comienza en la Diana Cazadora, avanza por Paseo de la Reforma y concluye en el Monumento a la Revolución, cubriendo una ruta aproximada de 3 kilómetros.

La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que hay algunas gradas para los asistentes; sin embargo, recomendó llegar con anticipación para encontrar un buen lugar desde donde observar el espectáculo.

Asimismo, las autoridades sugirieron acudir con sombrero o gorra, usar bloqueador solar y mantenerse hidratados, debido a que el desfile se desarrolla durante las horas de mayor intensidad solar.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que el desfile tiene como objetivo mostrar la riqueza y grandeza de las raíces mexicanas, además de brindar a la población la oportunidad de participar activamente en la fiesta mundialista.

“Queremos un desfile de nuestras raíces, un desfile que respete a los pueblos originarios y que los visibilice como parte esencial de lo que es la Ciudad de México”, comentó Clara Brugada.

¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales por el Gran Desfile Mundialista en la CDMX?

El Gran Desfile Mundialista provocará afectaciones a la circulación en una de las zonas más transitadas de la capital. El recorrido se realizará sobre Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, por lo que se prevén cierres y restricciones vehiculares en distintos puntos del corredor.

Aunque las autoridades no detallaron los horarios exactos de los cortes a la circulación ni el listado completo de vialidades afectadas, recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona centro y poniente de la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar las siguientes alternativas viales para evitar la zona del desfile:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Chapultepec.

Doctor Río de la Loza.

El Gran Desfile Mundialista de la CDMX tendrá danzas para demostrar la diversidad cultural del país. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué carros alegóricos y espectáculos tiene el Gran Desfile Mundialista en la CDMX?

El Gran Desfile Mundialista de la CDMX está inspirado en algunas de las expresiones culturales más representativas de México y de la propia capital del país.

Entre los principales atractivos se encuentra un carro alegórico dedicado al juego de pelota prehispánico, acompañado por decenas de danzantes que evocarán las tradiciones de los pueblos originarios.

De igual forma, participa una trajinera monumental inspirada en Xochimilco, así como contingentes de charros, chinelos, organilleros y personajes tradicionales de la Ciudad de México.

La celebración también cuenta con una gran ofrenda de Día de Muertos en homenaje a las leyendas del futbol y una comparsa integrada por 50 catrinas que recorrerán Paseo de la Reforma junto con el resto de los contingentes.

Los asistentes también podrán observar alebrijes gigantes con figuras de ajolotes, colibríes y cacomixtles, así como globos monumentales de Quetzalcóatl y del propio ajolote, uno de los símbolos más reconocidos de la capital.

Uno de los momentos más llamativos llegará con la participación de Sonido La Changa, que encabeza un carro alegórico acompañado por clubes de baile para convertir parte del recorrido en una auténtica pista sonidera.

El Gran Desfile de la CDMX se llevará a lo largo de Paseo de la Reforma. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los homenajes durante el Gran Desfile Mundialista de la CDMX

La historia mundialista de México ocupa un lugar central dentro del desfile. El Gobierno de la CDMX preparó carros alegóricos dedicados a los Mundiales de México 70 y México 86, dos de las ediciones más recordadas de la Copa del Mundo.

En el homenaje a México 70 aparecerá una representación de Pelé levantando el trofeo Jules Rimet con el tradicional sombrero de charro que recibió tras conquistar el campeonato con Brasil.

El recorrido dedicado a México 86 evoca uno de los episodios más famosos de la historia del futbol: la llamada “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final.

En el desfile mundialista se hará tributo a Pelé y Maradona [Fotografía. Cuartoscuro]

Además, el desfile reconoce a las pioneras del futbol femenil mediante un carro alegórico dedicado al Mundial Femenil de 1971, torneo que también tuvo como sede a la Ciudad de México y que suele quedar fuera de las grandes conversaciones sobre la historia mundialista del país.

La celebración incluirá globos gigantes de Juanito y Pique, mascotas oficiales de los Mundiales de 1970 y 1986, respectivamente.

En el desfile también se rendirá homenaje a las 48 selecciones que participan en el Mundial 2026. Como parte de esta celebración, se exhibirá un globo monumental con las banderas de todos los países clasificados, además de una comparsa de ciclistas que representará a cada una de las naciones y otra integrada por 96 futbolistas que realizarán dominadas mientras recorren Paseo de la Reforma.

¿Qué otras actividades se contemplan en la Fiesta del Mundial de la CDMX?

El desfile forma parte de la denominada Fiesta del Mundial, una agenda que contempla más de mil actividades culturales, deportivas y recreativas durante la Copa del Mundo.

Entre ellos destacan los 18 Festivales Futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, donde los aficionados podrán seguir los partidos en pantallas gigantes de manera gratuita.

Además de las transmisiones, estos espacios contarán con conciertos, espectáculos de danza, actividades deportivas, torneos recreativos y expresiones culturales de distintos países.

Con esta programación, la Ciudad de México busca que el Mundial 2026 no solo se viva dentro del estadio, sino también en calles, plazas, parques y espacios públicos que recibirán a miles de aficionados durante el torneo.