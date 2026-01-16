Un tesoro ‘helado’ para Trump: ¿Cuál es la razón por la que EU busca el control de Groenlandia?

Cuáles son las razones por que Donald Trump busca hacerse con el control de Groenlandia. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Gran parte del empeño de Donald Trump por hacerse con el control de Groenlandia responde a la enorme riqueza de recursos naturales en su subsuelo, que incluye desde petróleo hasta tierras raras, un término que designa a un conjunto de 17 elementos esenciales para aplicaciones de alta tecnología.

Groenlandia, con una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, contiene una amplia variedad de recursos naturales como petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro.

También cuenta con importantes reservas de tierras raras, entre ellas elementos como el lantano, el cerio, el neodimio y el itrio.

¿Cuál es la relevancia de las tierras raras?

Las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en cuanto a reservas de tierras raras, minerales que en los últimos años se convirtieron en piezas clave para el sector automotriz, la electrónica de alta tecnología y aplicaciones de defensa.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que este territorio, ubicado en gran parte dentro del Círculo Polar Ártico, alberga 1.5 millones de toneladas de tierras raras.

Además, dos de los yacimientos localizados en el sur de la isla figuran entre los más grandes del mundo, aunque hasta ahora no existe extracción de estos minerales en el subsuelo groenlandés.

La Unión Europea identificó en la isla 25 de las 34 materias primas esenciales para su transición ecológica, por lo que en 2023 alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Groenlandia para el desarrollo de recursos naturales.

Washington también firmó en 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, un memorándum de entendimiento con Groenlandia para explorar de forma conjunta el territorio, intercambiar conocimiento científico y técnico, y analizar la explotación de tierras raras y otros depósitos minerales.

Ese acuerdo se encuentra próximo a expirar, pese a los intentos de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025) para renovarlo.

Control por el yacimiento Kringlerne el interés de Trump

El interés de una empresa australiana en uno de los depósitos, el de Kringlerne, situado cerca de la ciudad de Qaqortoq, la más grande del sur de Groenlandia con una población cercana a las 3 mil personas, es señalado por algunos analistas como una de las razones por las que Trump insiste en hacerse con el territorio.

En 2019, antes de que el republicano expresara públicamente su intención de comprar Groenlandia, Greg Barnes, geólogo australiano que desde 2001 promovía el desarrollo del depósito de Qaqortoq, acudió a la Casa Blanca para exponer al entonces presidente estadounidense la relevancia estratégica del yacimiento.

Barnes explicó al periódico australiano The West que quedó impresionado por la actitud de Trump, quien después de la presentación comenzó a hablar públicamente sobre la posibilidad de adquirir la isla.

El geólogo australiano, cuya empresa Tanbreez controlaba el depósito hasta que en 2024 vendió una participación mayoritaria a la firma estadounidense Critical Metals, en un acuerdo valuado en decenas de millones de dólares, afirmó que el interés de Trump y de Estados Unidos representa una noticia positiva para el sector.

En junio de 2025, Critical Metals recibió una carta de interés del Export-Import Bank of the United States, el banco del Gobierno estadounidense encargado de financiar exportaciones, en la que ofrecía un préstamo de 120 millones de dólares para financiar el inicio de la explotación del yacimiento de Kringlerne.

Si la empresa acepta la oferta, este proyecto marcaría la primera inversión de la nueva Administración del presidente Trump en un proyecto minero fuera de Estados Unidos, de acuerdo con el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

No obstante, el desarrollo de estos proyectos mineros enfrenta antecedentes problemáticos, tanto por razones técnicas como financieras. Un ejemplo es el polémico depósito de Kuannersuit, también ubicado en las cercanías de Qaqortoq.

Dicho proyecto prometía convertir a Groenlandia en el mayor productor occidental de tierras raras, pero terminó en una disputa internacional, en la que la empresa australiana Energy Transition Minerals (ETM) exige decenas de miles de millones de dólares al Gobierno groenlandés.