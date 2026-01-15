La ‘lista negra’ de Trump: ¿Qué países de América Latina tienen suspendidas las visas de EU?

La ofensiva de Trump contra las visas de inmigrante alcanza a gobiernos latinoamericanos. (Fotoarte El Financiero | Shutterstock/Bloomberg)

La represión de las visas de inmigrante en Estados Unidos ha atrapado a amigos y enemigos por igual en América Latina, donde una gran parte de los países incluidos en la lista negra están gobernados por presidentes de izquierda, como Uruguay, aliado de Estados Unidos.

La última restricción a los inmigrantes impulsada por el presidente Donald Trump tiene como objetivo evitar aún más el ingreso de ciudadanos de una lista de 75 naciones consideradas como más propensas a utilizar los servicios gubernamentales.

La pausa en el procesamiento de visas de inmigrantes comienza el 21 de enero.

¿Qué países están en la ‘lista negra’ para tramitar la visa?

Uruguay, la pequeña nación sudamericana, solicitó un programa de exención de visas bajo el mandato del predecesor de Trump, Joe Biden. Pero ahora se une a Brasil, Colombia y Guatemala —todos liderados por líderes de izquierda— en la lista, además de Nicaragua y Cuba, rivales de Estados Unidos.

En cambio, los ciudadanos de países liderados por presidentes más conservadores que se han aliado con Trump —Argentina, Paraguay y Ecuador— se salvaron de correr con la misma suerte. En declaraciones a la prensa en Montevideo, el embajador estadounidense, Lou Rinaldi, negó que Uruguay fuera el blanco de críticas.

El presidente Yamandu Orsi se ha unido a otros cinco gobiernos, incluidos Brasil y Colombia, para condenar la intervención estadounidense en Venezuela a principios de este mes para capturar a Nicolás Maduro.

La política de Trump solo se aplicará a quienes buscan vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, no a turistas o trabajadores temporales.

La política no afectará a muchos uruguayos “pero en términos de la señal que envía, por supuesto que nos preocupa”, dijo Orsi tras una reunión el jueves con Rinaldi.

Uruguay, un país con baja migración hacia Estados Unidos

Si bien Uruguay es conocido por sus políticas sociales progresistas, también ha buscado mantener fuertes vínculos con Estados Unidos, aun cuando China es su principal socio comercial. Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones de software de Uruguay, mientras que China es el principal comprador de su carne de res y soja.

Anteriormente, solo una pequeña fracción de uruguayos solicitó las visas que ahora se suspenderán. Sus ciudadanos recibieron solo 123 de las más de 237 mil visas que Estados Unidos emitió a países de América Latina y el Caribe en 2024, según datos estadounidenses.

Si bien los salarios promedio en Estados Unidos son mucho más altos que los de los uruguayos, el país sudamericano presume de otras ventajas. Su gobierno ofrece atención médica pública y educación universitaria gratuita, además de contar con políticas liberales, como el derecho al aborto legal, el cannabis, el matrimonio igualitario y la eutanasia a nivel nacional.