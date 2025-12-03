EU quita visas a directivos de empresa mexicana de transporte: Los acusa de tráfico de inmigrantes

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles la revocación de visas y la imposición de restricciones migratorias a diversos individuos en México, tras identificarlos como facilitadores clave de la migración ilegal hacia territorio estadounidense.

La medida sancionatoria está dirigida específicamente contra ejecutivos y altos funcionarios de una compañía de transporte con sede en México, de la cual no compartieron el nombre.

Según las investigaciones de Washington, estos directivos gestionaban servicios de viaje diseñados primordialmente para extranjeros cuyo objetivo final era ingresar de manera irregular a la Unión Americana.

¿Cómo operaba la empresa mexicana con los migrantes?

De acuerdo con el reporte oficial, las investigaciones revelaron que los individuos sancionados organizaban la logística para transportar a migrantes —incluidos menores de edad— provenientes del Caribe y otras regiones.

La ruta establecida llevaba a estas personas hacia puntos estratégicos de tránsito en Centroamérica, desde donde posteriormente intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

En su comunicado, el Departamento de Estado fue enfático al señalar que estas medidas buscan desarticular las redes que se lucran con la vulnerabilidad de los migrantes.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional o nuestras leyes de inmigración. El Departamento asegurará que aquellos que se benefician de la migración ilegal enfrenten consecuencias, y perseguiremos agresivamente a las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”, sentenció la autoridad estadounidense.

Con esta acción, la administración busca enviar un mensaje disuasorio al sector privado de transporte en la región, advirtiendo sobre las repercusiones legales y migratorias de colaborar con flujos de migración irregular.

Medidas de EU contra México por migración y narcotráfico

Trump anunció aranceles del 30 por ciento para exportaciones mexicanas en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el gobierno mexicano.

El gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.