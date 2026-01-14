EU cancela procesamiento de visas a personas de Brasil: ¿México está en la ‘lista negra’?

El Gobierno de Donald Trump ha impuesto cada vez más restricciones para la entrada de extranjeros a EU.

El Departamento de Estado ordenó detener el trámite de visas para personas de decenas de países, informó Fox News Digital este miércoles 14 de enero.

El paso marca una de las medidas más extremas de la administración Trump hasta el momento en su ofensiva contra la inmigración.

¿Qué países se ven afectados por la cancelación de trámites de visas?

Un memorando del departamento señala que Estados Unidos suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas para 75 países, según Fox. Ciudadanos de algunos de los países incluidos, como Afganistán, Irán y Rusia, ya tenían pocas posibilidades de obtener una visa.

Pero la medida será un golpe para personas provenientes de otras naciones de la lista, incluido Brasil, cuya selección de futbol se clasificó para el Mundial 2026 del verano próximo.

La lista no incluye a México, aunque el tema salió en la ‘mañanera’ de este 14 de enero cuando se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si habló con Donald Trump sobre la cancelación de visas a personajes ligados a Morena.

“Nunca se ha tocado ese tema, ni en las reuniones ni en las llamadas. No hay un caso en el que nos hayan dicho que tenemos prueba de esto u ordenes de aprehensión y tendría que decirlo el Gobierno de Estados Unidos, porque cuando preguntamos, nos dijeron que es una relación entre la persona y el Gobierno de Estados Unidos”, señaló.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La decisión cierra la puerta a los viajes a EU para más de un tercio de los casi 200 países del mundo.

De acuerdo con el reporte de Fox News, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar visas hasta que se revisen los procedimientos de control y verificación. La medida entra en vigor el 21 de enero, según el informe.

El gobierno de Trump ya había impuesto normas mucho más estrictas sobre un proceso de evaluación de visas que desde hace años figura entre los más rigurosos del mundo. En 2025, la administración ordenó a los funcionarios examinar los perfiles en redes sociales de los solicitantes de visas en busca de señales de posturas antiestadounidenses.