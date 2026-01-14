Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 14 de enero desde Palacio Nacional. Se prevé que Sheinbaum sea cuestionada sobre las nuevas declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no necesita el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 14 de enero?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana