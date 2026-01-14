Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 14 de enero desde Palacio Nacional. Se prevé que Sheinbaum sea cuestionada sobre las nuevas declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no necesita el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 14 de enero?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Claudia Sheinbaum acusó que actores políticos de oposición supuestamente piden la intervención de Estados Unidos en México para combatir al crimen.
- La presidenta Claudia Sheinbaum pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que atienda el cobro de las aseguradoras, ante el incremento en los precios al usuario final, en caso de que no puedan acreditar la deducción del IVA ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- La presidenta Sheinbaum compartió que de forma interna, el Gobierno trabaja en un laboratorio de Inteligencia Artificial mexicano y cuestionó que las empresas propietarias de los modelos más conocidos son quienes generan la información aparentemente a modo.
- David Kershenobich, secretario de Salud, presentó el que será el próximo centro diagnóstico de alta especialidad, del Instituto Nacional de Salud de México. Se trata del desarrollo de las nuevas instalaciones dentro de la Comisión Nacional de Bioética, ubicada en Tlalpan, entre Anillo Periférico y Calzada Arenal.
- Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, presentó el ‘corte’ de la atención que se brindó a la población en general en 2025.
- Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), compartió cifras sobre los “resultados” respecto a la atención de sus derechohabientes durante 2025.
- Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó los resultados de la estrategia implementada en 2025 sobre la atención que se brindó a las personas afiliadas.
- Durante la mañanera del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció detalles de la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.