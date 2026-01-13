Sandra Cuevas pide cerrar filas con Sheinbaum y Harfuch: ‘No escuchen a la oposición hipócrita’

Sandra Cuevas destacó la coordinación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en seguridad y combate al narcotráfico. (Fotos: Cuartoscuro)

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que llamó a respaldar al Gobierno Federal y a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En un video compartido en su cuenta de X, Cuevas exhortó a la ciudadanía a no dejarse influir por lo que calificó como una “oposición hipócrita” e hizo un llamado a la unidad nacional al señalar que México cuenta con “una sola patria, un solo país y una sola presidenta”.

Sandra Cuevas celebra agenda de seguridad con Trump

La política mexicana, quien también se asume como empresaria, destacó la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que ambos gobiernos comparten el objetivo de fortalecer la seguridad en México y avanzar en el combate al narcotráfico.

“Ambos buscan que México sea un lugar seguro, buscan acabar con el narcotráfico y con todos aquellos que violentan a nuestro país y a las familias de México”, afirmó. En este sentido, consideró indispensable respaldar las acciones y los acuerdos impulsados por el actual Gobierno Federal.

Cuevas arremete contra la oposición y millonarios

Cuevas sostuvo además que este respaldo debe ir acompañado de un freno a los partidos opositores, a los que acusó de carecer de autoridad moral para criticar al gobierno, al recordar que durante los años que estuvieron en el poder no lograron resolver los problemas de seguridad del país.

“Esa oposición tuvo años en el poder y no quisieron resolver absolutamente nada. Hoy que perdieron sus privilegios, hoy sí exigen lo que ellos no pudieron dar”, expresó.

En su mensaje, Cuevas mencionó de manera directa al PRI, PAN, PRD —“lo que queda del PRD”, puntualizó— así como de Movimiento Ciudadano, a quienes calificó con una oposición “incongruente”.

Asimismo, lanzó críticas contra figuras empresariales que, dijo, buscan protagonismo político desde el poder económico.

“No escuchen a aquel millonario que ya se cree presidente, que se inventa reuniones en Estados Unidos solo porque tiene dinero”, advirtió, al tiempo que pidió cautela frente a la información que circula en redes sociales.

Reconocimiento a Omar García Harfuch

Cuevas también resaltó el trabajo del secretario Omar García Harfuch y los resultados obtenidos hasta ahora en materia de seguridad.

“Hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo y los resultados que ha dado Omar García Harfuch”, afirmó, al destacar la importancia de la estrategia encabezada desde la Secretaría de Seguridad.

Al cierre de su mensaje, Sandra Cuevas planteó tres tareas concretas para la población: