Sandra Cuevas revela propósitos para 2026: Desde una ‘peli’ hasta un proyecto contra la oposición

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, compartió sus propósitos para 2026, que va desde un proyecto político hasta el cine y otros negocios. (Fotoarte: El Financiero | Shutterstock/Cuartoscuro)

La tradición más común en la celebración de Año Nuevo incluye fijar 12 propósitos o metas que se desean cumplir. Sandra Cuevas decidió compartir con sus seguidores la lista de objetivos que fijó para 2026.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc publicó en sus redes sociales el listado de acciones que quiere ejecutar durante 2026. Incluye la consolidación de su empresa, su formación académica y un proyecto político.

Sandra Cuevas comparte propósitos para el 2026

Los planes de Sandra Cuevas se orientan a la conclusión de algunos proyectos que inició desde 2025, como la inauguración de una dulcería que llevará su nombre y un restaurante que rendirá homenaje a Carmen Salinas, actriz fallecida en 2021, cercana a la política.

Como ya había anunciado, presentará una plataforma de transparencia para su empresa Sandra Cuevas Diamond. Se comprometió a cumplir todas sus obligaciones ante el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias. Dicha postura respondió a señalamientos sobre una presunta investigación en su contra.

La expansión de su imagen y empresa pretende abarcar nuevas áreas. La exalcaldesa planea el lanzamiento y venta del Sandra Cuevas Tequila. Además, espera el estreno de la película “Amor y Poder, Sandra Cuevas”, que prometió para explicar sus nexos con Alejandro Gilmare Mendoza, presunto líder de ‘La Chokiza’.

En el ámbito político, Sandra Cuevas presentará el proyecto “CO26”, acrónimo de “Contra la Oposición 2026”. Lo definió como un movimiento de cara a las elecciones de 2027, aunque deberá cumplir requisitos si busca registrar un partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En paralelo, señaló que buscará concluir su maestría en Seguridad Pública, iniciar estudios en periodismo y presentar una tesis que permita obtener un doctorado en Derecho.

Indicó que el proyecto que presentará para obtener el doctorado se convertirá en un libro dedicado a la Ciudad de México, sin precisar el tema.

Por último, otros propósitos se enfocan en el autocuidado, su familia, su “futuro esposo” y la espiritualidad.

La publicación de la lista generó reacciones diversas entre internautas. Algunos expresaron apoyo, mientras que otros se burlaron y cuestionaron a la exalcaldesa. Únicamente algunos comentarios recibieron respuesta directa de Sandra Cuevas.