Con recetas de hace 100 años: Así es María Ciento 38, en donde Sandra Cuevas ‘desayunó, comió y cenó’

El restaurante María Ciento 38 está a cargo de Antonietta Di Pasquale, una cocinera siciliana que vive en la Ciudad de México. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Tan escondido como La Tonina, un lugar en donde comía la cantante Thalía, o Guapo Grill, del Shocker, se encuentra el restaurante María Ciento 38, un negocio familiar que ‘conquistó’ el paladar de Sandra Cuevas.

“Apenas desayuné, comí y cené ¡pero riquísimo!”, afirmó la dueña de la compañía Sandra Cuevas Diamond Group al compartir su visita al restaurante especializado en la gastronomía italiana, más específicamente, la siciliana.

Pues María Ciento 38 es un restaurante que está al mando de Antonietta Di Pasquale, una chef siciliana que comenzó a cocinar cuando era muy pequeña y quien se ha encargado de traer a la Ciudad de México los sabores de la isla.

¿Cuál es la historia del restaurante María Ciento 38?

Antonietta Di Pasquale estaba familiarizada con la cocina italiana mucho antes de que siquiera pensara en poner un restaurante, ya que cuando aún vivía en Sicilia solía cocinar en compañía de sus seres queridos.

“Primero fue por cocinar, después de poco a poco, sin quererlo, empezaba a comprar libros y libros. Me gustaba”, recordó en entrevista con el canal de YouTube Knapp Experience.

Para 1979, Antonietta di Pasquale dejó su natal Sicilia, Italia y llegó a la Ciudad de México, pero la idea de poner un negocio en donde ella pudiera explotar sus habilidades culinarias fue de su hija: Cristina María Cialona.

Antonietta di Pasquale es la chef encargada del restaurante, quien hace las recetas que aprendió de su familia. (Foto: Captura de pantalla)

“(Yo pensaba:) ¿Por qué si tenemos todo este acervo de recetas que tiene mi mamá no lo explotamos? Entonces así nació María Ciento 38”, comentó Cristina María en una conversación con el canal de YouTube Chico Tequila.

Es por este motivo que en el restaurante se cocina a ‘la vieja usanza’, tal como los familiares de Antonietta le enseñaron: “son recetas familiares, obviamente en los libros no salen así, pero hablamos de recetas de hace 100 años, 120 años”, indica la chef.

¿Cómo es el restaurante María Ciento 38?

Aunque podrías pensar que al ser un restaurante de comida italiana tradicional, el lugar sería sumamente lujoso, en María Ciento 38 el concepto es diferente: comer bien, pero en un espacio sencillo.

¿Por qué? Tal como explica Cristina “María Ciento 38 se caracteriza porque es el traspatio de una casa antigua” y no es mentira, al entrar pasarás por un pasillo de paredes aplanadas solo con cemento, sin un acabado perfecto.

Y dentro verás todas las mesas en el patio para comer al aire libre. El espacio sigue una estética industrial, pero el toque acogedor se lo dan las plantas que decoran el lugar, así como las luces cálidas que iluminan el patio.

Pero si no te gusta comer en el exterior, puedes hacer uso de los grandes salones con los cuales cuenta el restaurante. Fue ahí en donde comió Sandra Cuevas, tal como mostró en su video.

“Hola, ¿cómo están? Los saluda Sandra Cuevas (...) Yo voy llegando a desayunar, comer y cenar, aquí a un restaurante italiano que se ubica en Santa María la Ribera. Se los recomiendo muchísimo, es delicioso”, comentó la exalcaldesa en el clip.

Menú y precios: ¿Qué venden en el restaurante María Ciento 38?

El restaurante María Ciento 38 está centrado en la comida siciliana y uno de sus principales atractivos es que todos los platillos se preparan con ingredientes frescos, ninguno de ellos es procesado.

“No le ponemos nada artificial nosotros. Aquí se hace, las verduras que usamos son frescas, el jitomate fresco, la salsa fresca. Todo el día estamos guisando, desde las 7:00 de la mañana hasta 1:00 de la tarde preparamos los platillos del día”, indica la chef.

Los platillos tienen costos que van de los 175 pesos (por el rigatoni arrabbiata, una pasta con salsa de tomate) a los 360 pesos (por el pulpo siciliano). Los platos fuertes en las comidas y cenas oscilan entre los 215 y 305 pesos. Los platos del menú de comidas y cenas son los siguientes:

Antipasti

Arancine: 180 pesos

Caponata: 155 pesos

Burrata: 278 pesos

Diavolo: 275 pesos

Calamari fritti “Don Alfredo”: 225 pesos

Involtini de melanzane: 135 pesos

Ensaladas

Ensalada de betabel golden: 150 pesos

Ensalada de gorgonzola e higos: 175 pesos

Primi / Pastas

Fetuccini al pesto Genovese con calamari: 297 pesos

Fetuccini al prosciutto: 215 pesos

Spaghetti carbonara: 185 pesos

Spaghetti siciliano: 190 pesos

Rigattoni arrabbiata: 175 pesos

Lasagna de melanzane: 200 pesos

Lasagna de carne: 215 pesos

Gnocchi al ragú: 190 pesos

Gnocchi: 185 pesos

Pasta al pesto con pistache: 190 pesos

Ravioles: 190 pesos

Pasta con camarones: 275 pesos

Pizza / Batiloquio

Pizza batti l’occhio (fritta): 205 pesos

Pizzetta Diavola: 218 pesos

Pizzetta Sfincione: 218 pesos

Pizzetta al pomodoro con burrata: 314 pesos

Mortadella pistacchio: 275 pesos

Margherita: 195 pesos

Prosciutto: 275 pesos

Melanzane: 198 pesos

Pera al vino tinto: 225 pesos

Salchicha siciliana: 235 pesos

Pepperoni: 215 pesos

Secondi / Di Mare

Pulpo siciliano: 360 pesos

Tártara de atún: 230 pesos

Salmón: 355 pesos

Pez espada: 276 pesos

Cortes Finos

Spezzatino di manzo: 290 pesos

Filete de res: 365 pesos

Salchicha siciliana: 255 pesos

Involtini de filete: 273 pesos

El cheque promedio por persona es de 430 pesos, considerando que se ordene un plato fuerte y una ensalada, aunque todo depende de qué se pida. En el cálculo no están contemplados los postres y bebidas.

¿En dónde está el restaurante María Ciento 38, donde comió Sandra Cuevas?

El restaurante María Ciento 38 está en Santa María La Ribera número 138, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. El restaurante abre de domingo a miércoles de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche; y de jueves a sábado el horario se extiende hasta las 11:00 de la noche.