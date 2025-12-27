‘Era un convento’: Así es La Ideal, pastelería con 98 años de historia en donde Sandra Cuevas compró pan

El pan de La Ideal va desde los clásicos mexicanos como las conchas de chocolate o vainilla, hasta el esponjoso pan vienés. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ Wiki Commons)

No hay nada como comerse una pieza de pan de dulce, no importa si es por las mañanas, para el antojo de las tardes o en la noche para acompañar un café con canela y la exalcaldesa Sandra Cuevas lo sabe a la perfección.

La empresaria —quien ha demostrado su amor por los postres comiendo en lugares como Las Fresaurias— no solo compra panes en la Pastelería La Suiza, de la Condesa, también disfruta de las piezas de La Ideal.

Se trata de una de las pastelerías más antiguas de la Ciudad de México, ya que abrió en 1927 como un pequeño expendio de pan y ahora se ha convertido en uno de los puntos obligados a visitar cuando se está en la capital, al igual que la churrería El Moro.

¿Cuál es la historia de la Pastelería Ideal?

La pastelería fue fundada por Adolfo Fernández Sentina, un migrante español que sin saberlo crearía todo un imperio del pan en México. El negocio comenzó como un expendio en la avenida Independencia que se llamaba originalmente Ideal Bakery.

“Era un local pequeño, en donde llegaban los clientes a señalar el producto que querían”, explicó Carlos Castro, quien es el gerente de la sucursal de Pastelería Ideal de la calle 16 de septiembre, en entrevista con el canal de YouTube El Bigos.

Con el tiempo, La Ideal cobró fama, por lo cual Adolfo Fernández se vio obligado a expandir el negocio y trasladó su panadería al número 14 de la calle 16 de septiembre antes de mudarse al local definitivo.

“Posteriormente, se adquirió este edificio que fue el convento de San Francisco de Asís”, comentó el gerente, quien explicó que luego de una serie de modificaciones abrió la Pastelería Ideal como la conocemos hoy en día en 1927.

Esta sucursal no bastó para la alta demanda de panes, pasteles y repostería, por lo cual con el tiempo se abrieron más. En la actualidad, cuentan con cinco sucursales repartidas entre el Estado de México y la Ciudad de México.

La popularidad de sus panes es tal que incluso en 2023 la guía gastronómica Tate Atlas incluyó a la Pastelería Ideal entre los 150 lugares de postres más legendarios del mundo.

¿Cómo es la Pastelería Ideal, a donde fue Sandra Cuevas?

Al haber sido un convento, la Pastelería Ideal cuenta con una estructura interesante, ya que en su interior conserva el estilo colonial y los arcos entre cada una de las secciones de la panadería.

A diferencia de las panaderías comunes, en donde los panes se encuentran ubicados en anaqueles; en La Ideal, las piezas están repartidas entre aparadores, mesas en el centro de la tienda y los refrigeradores.

Además, cuentan con un área especial para ordenar las clásicas galletas o los pasteles que se pueden comprar u ordenar bajo pedido para una cantidad específica de personas.

El ritual en la Pastelería Ideal es el siguiente: al ingresar tomas tu charola de metal y las pinzas; luego te diriges a los mostradores para que te hagan tu cuenta y te de un ticket, el cual pasas a pagar al área de cajas.

Aunque ha pasado casi un siglo desde que se inauguró, La Ideal sigue siendo una de las favoritas de las personas, debido a que el sabor de las piezas de pan y postres se mantienen.

“Desde que se abrió la pastelería son las mismas fórmulas, no se ha cambiado nada, ni rellenos para poder seguir con la tradición”, dijo el gerente para el canal de YouTube Clin Cakes, en donde añadió que los panes se siguen haciendo de manera artesanal.

Entre las preparaciones favoritas de los clientes se encuentran la rebanada de mantequilla, la rosca de chocolate, el beso, el cuerno, la trenza de crema y el vienés, de acuerdo con Carlos Castro.

El gerente también explicó que tienen un horario especial para ‘los cafeteros’ —las personas dedicadas a la venta de pan y café en los clásicos triciclos de carga—, ya que ellos van a comprar piezas al mayoreo por la madrugada.

La ocasión que Sandra Cuevas acudió a la panadería compró algunos pasteles individuales y panqueques, según comentó en el video que compartió en sus redes sociales.

“Hoy estoy muy contenta, muy feliz y vine a caminar al Zócalo de la Ciudad de México y, ¿a dónde creen que voy? Yo cuando estoy feliz como mucha azúcar, entonces voy a La Ideal”, dijo. Durante su visita, aprovechó para tomarse fotografías con algunas personas.

Además de la dueña de Diamond Group, otro de los famosos que ha comprado en la pastelería La Ideal es Sebastian Vettel, el piloto de la Fórmula 1, quien le llevó galletas a su compañero Lance Stroll.

¿Dónde está la sucursal de La Ideal a la que fue Sandra Cuevas?

La Ideal tiene varias sucursales en la actualidad; sin embargo, la que cuenta con más historia y que fue visitada por la empresaria Sandra Cuevas fue La Ideal de la calle 16 de septiembre.

La dirección es calle 16 de Septiembre número 18, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. Esta sucursal abre todos los días de 6:30 de la mañana a 9:00 de la noche.