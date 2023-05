Pura ‘chilanga banda’: CDMX es una de las mejores ciudades del mundo para comer, según Taste Atlas

Los chilangos sí que saben ‘echar taco’, tanto que la guía culinaria Taste Atlas posicionó a la CDMX entre las mejores ciudades del mundo para comer local.

Taste Atlas, considerado el ‘Google Maps de la comida’, es un sitio web donde diversos expertos reseñan y califican platillos de todos los países, México aparece en varios listados como:

En esta ocasión, con la información recopilada en su base de datos en combinación con las valoraciones de restaurantes de Google, la guía generó un ranking de ‘Las 100 mejores ciudades para probar comida local’.

Los tacos son una de las comidas locales valoradas en el mundo. (Shutterstock)

“Estas son las mejores ciudades del mundo para alimentarte a ti mismo, no a tu ego. No, estas no son las ciudades con más estrellas Michelin, ni las ciudades con los chefs más famosos. No son los platos ni los restaurantes que te darán más likes en Instagram. Tampoco son lugares lejanos para los que tienen dinero para alejarse de toda la gente corriente”, detallan en su sitio web.

¿Cuáles son las mejores ciudades para comer en México?

La Ciudad de México aparece en el listado en el lugar número 6 del ranking con una calificación de 4.61, detrás de:

Florencia, Italia: 4.71 Roma, Italia: 4.68 Lima, Perú: 4.66 Nápoles, Italia: 4.65 Hong Kong, China: 4.63

CDMX es una de las mejores ciudades del mundo para comer. (Foto: Facebook / Taste Atlas).

Además, aparecen otras cuatro ciudades mexicanas en el listado:

66. Puebla de Zaragoza: 4.40

72. Guadalajara: 4.39

96. Playa del Carmen: 4.36

100. Mérida: 4.36

Ciudades mexicanas mejor valoradas para comer. (Foto: Facebook / Taste Atlas).

¿Cuál es la mejor comida de CDMX?

En especial, Taste Atlas destaca la comida callejera del ex Distrito Federal: “La comida tradicional de Ciudad de México se caracteriza por sus sabores atrevidos, su colorida presentación y el uso de ingredientes autóctonos”. Sugiere a los viajeros del mundo que visiten la metrópoli probar:

Tacos al pastor como “plato obligado para vivir una experiencia auténtica”.

Pulque, “una especialidad de Ciudad de México que suele encontrarse en los bares tradicionales llamados pulquerías”.

Tlacoyos, “una muestra de la rica tradición culinaria de México”.

Enchiladas suizas

Torta de tamal

Cochinita pibil

Pambazo

El requesón es ingrediente de antojitos como los tlacoyos (Foto: Cuartoscuro.com) (Moisés Pablo Nava)

Además, menciona a varios “lugares emblemáticos”: