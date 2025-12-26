Con cuadros de Picasso: Así es la pastelería que recomendó Sandra Cuevas; ¿cuánto cuesta el pastel que comió?

Sandra Cuevas partió un brazo de nata con fresas, pastel que venden en la Pastelería Suiza de CDMX.

En Nochebuena y Navidad no solo se prueban platillos como el bacalao a la vizcaína o el ponche, también se endulza con postres como ensalada de manzana o un pastel; Sandra Cuevas partió uno de la Pastelería Suiza, un reconocido negocio que nació en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

“Hola, hola. Previo a empezar a preparar el pavo, voy a comer una rebanada de pastel que trajo mi hermano de la Pastelería La Suiza. Vean nada más, qué delicia (…) de los mejores pasteles”, expresó la exalcaldesa en sus redes sociales.

Sandra Cuevas partió el brazo de nata con fresa, uno de los pasteles más populares de Pastelería Suiza. En el video se observa como un rollo de pan de vainilla relleno de nata, decorado con fresas.

¿Cómo es Pastelería Suiza?

Nacida el 2 de octubre de 1942, la Pastelería Suiza es un negocio fundado por Jaime Bassegoda, un catalán refugiado de la Guerra Civil Española en Francia, Suiza y México, siendo este último donde puso un negocio de pan y pasteles que poco a poco se ganó el corazón de los capitalinos.

“Solían preguntarle por qué la había nombrado ‘Suiza’, y él respondía que todo en Suiza era bien hecho, todo era perfecto. En realidad, Jaime era un poco suizo (…) Su padre era hijo de Suiza y él mismo había vivido en el cantón de Ginebra la mayor parte de su vida”, se lee en su sitio web sobre la historia de la pastelería.

Actualmente cuenta con dos sucursales: la matriz, en la colonia Condesa, y la más nueva en Polanco, pero en ambas se prepara pan de dulce, panqués, galletas, pasteles y más antojitos derivados de la repostería.

Pastelería Suiza Condesa

Esta es la sucursal donde nació todo. Se ubica detrás (o enfrente, depende de dónde lo veas) del Parque España, y en realidad es un local pequeño.

En sitios como Google Maps, algunos usuarios comparten fotos de su interior, donde diario se cocina ‘magia’ con la diversidad de productos que ofrece. Los aparadores están llenos de pan de dulce, baguetes, bolillos, brazos (como el que comió la política Sandra Cuevas), pasteles, gelatinas y más variedad.

Bombones, figuras de chocolate y tartas individuales también se exhiben en los aparadores y vitrinas de este negocio, con imágenes de algunos cuadros de Pablo Picasso que adornan las paredes. Solo tienen servicio para llevar, a diferencia de su nueva sucursal.

Pastelería Suiza Polanco

La primera sucursal fuera de la matriz se encuentra en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, a unos pasos de la avenida Presidente Masaryk y el Liverpool.

A diferencia de Condesa, en Polanco el espacio es más grande, con una barra, sillas altas, gabinetes y mesas en las que te puedes sentar a degustar tu compra y acompañarla con un café o chocolate caliente. También cuenta con servicio para llevar.

No tiene el aspecto rústico de la primera, pero sí tiene el sabor con el que Bassegoda ‘enamoró’ a la CDMX, mezclando repostería europea con panadería mexicana, por lo que puedes encontrar desde panes hojaldrados hasta las clásicas conchas y orejas.

Precio del brazo de nata con fresa de la Pastelería Suiza

En vísperas de Navidad, la empresaria Sandra Cuevas presumió a sus seguidores que se reunió con su familia en Querétaro, y uno de los postres que engalanó la noche fue el brazo de nata con fresa.

Este tipo de pastel es un clásico de la Pastelería Suiza, que cuenta con otras variedades de brazos; se le llama así a la plancha de pan de vainilla que se enrolla y en su interior lleva nata de leche.

Lo hay desde el sencillo, espolvoreado con azúcar glass, hasta versiones con higo, almendras, turrón y trufa, además de los ‘bracitos’, que son porciones individuales.

El precio del brazo de nata con fresa es de 575 pesos, de acuerdo con los precios disponibles en Google Maps; la versión individual de este pastel cuesta 75 pesos.