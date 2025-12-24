¿Cuánto ponche se puede tomar al día?

Los expertos recomiendan no añadir azúcar al ponche de frutas, ya que las frutas por sí mismas pueden endulzar la bebida. (Foto: Shutterstock)

¿Esta noche quieres estar ‘bebe y bebe’ como los peces en el río? Uno de los clásicos en la Navidad — además de la ensalada de manzana— es el ponche con frutas, una bebida ideal para el frío y que se lleva bien con todo.

Los beneficios de tomar ponche son bien conocidos por muchas personas, debido a que se prepara con frutas como la manzana, los tejocotes (odiados por muchos y amados por otros) y la guayaba.

Además, su sabor dulce y ese toque ligeramente ácido que le confieren los tamarindos, te invitan a tomar más de una taza tanto en las fiestas decembrinas como en el recalentado, pero, ¿es saludable beber varios vasos?

¿Es saludable tomar ponche todos los días?

Mariana Isabel Valdés Moreno, quien es nutrióloga de la FES Zaragoza, explicó a Gaceta UNAM que el ponche de frutas suele ser una bebida azucarada y con un buen contenido de calorías, debido al alto contenido de frutas que tiene.

“Un vaso de ponche natural —es decir, con la pura fruta— puede tener en promedio 150 calorías (la cifra puede ser mayor o menor, dependiendo de si hay más líquido o fruta)”, comparte la especialista.

Además, si endulzas el ponche con azúcar o piloncillo, entonces la cantidad de calorías por vaso será aún mayor: “aumentan a 250 o 300. Puede ser una cifra menor, pero hay que pensar en el contexto en el que se consume el ponche”.

La nutrióloga Mariana Isabel Valdés Moreno explica que por lo regular el ponche se toma junto a otros alimentos como la ensalada de manzana, tamales, la cena navideña, lo cual es un factor a considerar.

Por lo cual, aunque es posible que existan efectos positivos por tomar ponche de frutas, lo ideal es tomarlo con moderación: “sí es una bebida con muchos beneficios, pero también hay que tener autocontrol”, comenta la experta.

El ponche puede contener muchas calorías, se le añade azúcar además de la fruta. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Una opinión con la cual coincide la nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco, quien comentó en una entrevista con El Financiero: “El ponche no es dañino, claro, si te tomas cuatro litros de ponche superendulzado al día y tienes una vida sedentaria, pues no va a ser lo indicado ni lo recomendado”.

Si quieres evitar que tu ponche pierda sus bondades en la salud, lo ideal es beber de uno a dos vasos diarios como máximo y prepararlo sin azúcar, de acuerdo con Mariana Isabel Valdés Moreno.

“Si sumamos lo dulce de la caña (la cual contiene sacarosa, un edulcorante) con lo que cada fruta otorga, entonces no hay necesidad de agregar azúcar o piloncillo. Hay que tomar en cuenta también que, con cada hervida, se vuelve más dulce”, comentó para Gaceta UNAM.

Frank Hu, profesor de nutrición, explica para la Harvard Health Publishing que consumir azúcar en exceso se ha relacionado con problemas en la salud como obesidad, la diabetes y un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.

¿Qué tan saludable es el ponche?

Con moderación y sin agregar más azúcar que la de la fruta, es posible que el ponche tenga algunos beneficios en la salud, a causa de los ingredientes con los cuales se prepara la bebida.

¿El ponche es bueno para los resfriados?

La Secretaría de Salud asegura que tomar ponche es una “excelente y deliciosa manera de consumir vitamina C”, debido a que algunas de sus frutas son una buena fuente de esta.

Una de las principales frutas que aporta vitamina C es la guayaba, la cual puede contener hasta cuatro veces más de este componente que las naranjas, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

Es posible que el ponche sea rico en vitamina C. (Foto: Shutterstock) (Fotoarte de Alan Unterberger)

La vitamina C puede ser un buen aliado para los tiempos de frío, ya que la Secretaria de Salud afirma que esta vitamina es necesaria para hacerle frente a gripas, resfriados y otros padecimientos del sistema respiratorio.

Al respecto, MedlinePlus indica que algunos estudios han encontrado que dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de un resfriado, aunque se necesita más investigación.

¿Qué contiene el ponche de frutas? Es una buena fuente de antioxidantes

La mayoría de las frutas que contiene el ponche tienen una buena cantidad de antioxidantes. Algunos ejemplos son los siguientes:

Jamaica : tiene antocianinas, polifenoles y vitamina C, de acuerdo con Healthline .

: tiene antocianinas, polifenoles y vitamina C, de acuerdo con . Manzanas : contiene quercetina, catequina y ácido clorogénico, explica el portal.

: contiene quercetina, catequina y ácido clorogénico, explica el portal. Guayaba: compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides y terpenoides, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

La acción de los antioxidantes es importante en el organismo, debido a que tienen la capacidad de interactuar con los radicales libres, impidiendo que causan daños en las células, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

Los tejocotes son uno de los principales sabores de algunas recetas de ponche, son frutos de temporada. (Shutterstock) (Shutterstock)

El daño de las células causado por los radicales libres se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, respiratorias y con el cáncer, de acuerdo con Medical News Today.

Aunque la acción de los antioxidantes de la fruta posiblemente es positiva, debes tener en cuenta que no se han realizado estudios que puedan demostrar que beber ponche de frutas combate a los radicales libres.

¿Para qué sirve el ponche? Puede impactar en la digestión

Las frutas son alimentos ricos en fibra — en especial el tamarindo, las manzanas y las guayabas—, el cual es un componente importante para la salud digestiva, de acuerdo con Mayo Clinic.

Este portal especializado en salud indica que una dieta rica en fibra alimentaria puede ayudar a reducir el riesgo de padecer estreñimiento, debido a que aumenta el peso y el tamaño de las heces, y las ablanda, facilitando las evacuaciones.

Además, algunas investigaciones ha demostrado que el consumo de alimentos ricos en fibra se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer de colon, aunque se necesita más investigación al respecto.